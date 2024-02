Raffiche oltre 100 km/h e onde di 4 metri, sospesi i traghetti in Toscana

MeteoWeb

A partire da questa mattina, i collegamenti dei traghetti con l’isola d’Elba da Piombino (Livorno) sono stati interrotti a causa del forte vento, il quale rende difficoltose le manovre di attracco portuale. Attualmente, il vento soffia a una velocità di 20 nodi proveniente da Sud-Sud/Est. L’ultimo traghetto è partito alle 05:30 di stamattina da Piombino verso Portoferraio. Nel porto di Livorno si sono registrate raffiche di scirocco fino a 25 nodi, che hanno rallentato le operazioni marittime. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni, con un aumento del vento fino a 35 nodi, che ruoterà verso libeccio.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha reso noto che “a causa del forte vento e del mare molto mosso con onde fino a 4 metri, sono sospesi i traghetti con l’arcipelago“, scrive il governatore. Su vari settori della Toscana viene registrato vento forte. In particolare, vengono segnalate raffiche di 108 km/h (Arezzo), di 87km/h sia a Quercianella (Livorno) che a Castel del Piano.

