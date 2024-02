Allerta Meteo Genova, riunito il COC: “piogge intense e forti raffiche di vento”

MeteoWeb

Il Centro Operativo Comunale (COC) si è riunito alle 15.30 di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta meteo gialla sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Sono previste piogge diffuse, intense e con possibilità di accumuli elevati soprattutto nella notte e nelle prime ore del mattino. Le piogge saranno intensificate anche dalla commistione dei venti di burrasca e di scirocco.

Per le possibili raffiche di vento intenso, soprattutto nella prima parte della mattinata di domani, viene raccomandata la massima attenzione ai mercati all’aperto, suggerendo la chiusura di ombrelloni e la messa in sicurezza dei banchi. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalla mezzanotte di oggi alle 14,59 di domani, lunedì 26 febbraio, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

