Allerta Meteo: super caldo al Nord, forte maltempo in arrivo al Sud

MeteoWeb

Il Nord Italia sta vivendo un lunedì caldissimo, ennesima giornata di super caldo in un anno praticamente senza inverno. La colonnina di mercurio ha raggiunto anche oggi valori tardo primaverili in tutto il settentrione con addirittura +21°C a Domosossola, +20°C a Borgomanero e Andalo Valtellino, +19°C a Merano, Sondrio, Gallarate e Chiavenna, +18°C a Varese, Cuneo e Aosta, +17°C a Padova, Trento, Bolzano, Como, Vicenza, Biella, Mestre, Pordenone e Corigliano.

L’immagine del satellite animato mostra come la nebbia, molto fitta al mattino in pianura Padana dove ha provocato un grave incidente in autostrada, si sia diradata nelle ore centrali della giornata, mentre splende il sole su gran parte del Centro/Nord e aumentano le nubi sparse al Sud:

Questa situazione, che persiste da giorni, sta provocando un livello di concentrazione degli inquinanti eccezionalmente alto in pianura Padana, in modo particolare tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dove ieri le concentrazioni di PM10 hanno abbondantemente superato la soglia critica raggiungendo valori a fondoscala:

Questa situazione persisterà ancora fino a metà settimana al Nord, mentre al Sud da oggi pomeriggio inizierà un’ondata di maltempo che si rivelerà localmente intensa tra stasera, appunto, e i prossimi due giorni. Nel pomeriggio-sera odierno inizierà questa perturbazione con forti piogge nelle zone interne dell’Appennino centro-meridionale, tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata:

Allerta Meteo: focus sul forte maltempo di domani, martedì 20 febbraio

Domani, martedì 20 febbraio, sarà il giorno di maltempo più intenso nelle Regioni del Sud, con piogge, temporali e fenomeni localmente intensi. Al mattino avremo forte maltempo in Abruzzo, Molise, Puglia centro/settentrionale, Basilicata, Calabria settentrionale (con intensi nubifragi nella Sila grecanica, tra Rossano e Corigliano), e nella Sicilia occidentale:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà all’estremo Sud, in modo particolare sulla Calabria settentrionale dove insisteranno forti nubifragi sulla Sila grecanica (nel cosentino jonico), e anche in Sicilia, con diluvi nel palermitano:

Il maltempo continuerà anche mercoledì 21, nelle prime ore del mattino in modo particolare in Sicilia, con forti piogge e temporali stavolta nella fascia jonica dell’isola, su Catania e Siracusa. Nel resto del sud il tempo migliorerà gradualmente nel corso della giornata.

Quest’ondata di maltempo non sarà accompagnata da freddo: le temperature diminuiranno di qualche grado a causa del maltempo che limiterà il soleggiamento e, in caso di forti precipitazioni, abbasserà la temperatura per la forte pioggia. Sull’Appennino, però, non c’è da attendersi neve se non qualche spruzzata soltanto ad alta quota, sulle vette superiori ai 1.800/1.900 metri di altitudine. Come se fossimo ad inizio autunno o a fine primavera.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.