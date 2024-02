Maxi tamponamenti per nebbia, A1 chiusa nel tratto Piacenza-Parma: almeno 17 feriti | FOTO

MeteoWeb

La fitta nebbia ha causato disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, portando alla chiusura di un tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna, poco prima delle 9 del mattino, a causa di un maxi tamponamento, con vari incidenti verificatisi in condizioni meteo avverse, coinvolgendo numerosi veicoli. La chiusura ha generato code nel tratto interessato. Inoltre, le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza sono state chiuse all’ingresso, in entrambe le direzioni, aggravando ulteriormente il traffico lungo il percorso autostradale. Sul posto gli operatori di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso per gestire la situazione.

Numerosi feriti

In tutto ci sarebbero almeno 17 feriti in seguito alla serie di incidenti e maxi tamponamenti in A1 tra Piacenza e Parma. Di questi almeno 2 sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Il bilancio è in evoluzione.

Nebbia e tamponamenti

In dettaglio, sono 5 i tamponamenti verificatisi sull’A1 questa mattina nel tratto tra il bivio A1/A21 e Parma in corrispondenza di zone di scarsa visibilità per la presenza di nebbia. Sono circa 25 i mezzi coinvolti e ci sono diversi feriti. Il tratto è stato chiuso poco prima delle ore 9 in entrambe le direzioni. All’interno del tratto chiuso si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. Inoltre, restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. All’interno del tratto interessato dagli eventi, sono presenti i soccorsi Sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 a Parma, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Milano sono diretti a Firenze, si consiglia di percorrere la A7 in direzione Genova, poi la A12 in direzione Livorno ed a seguire la A11 in direzione Firenze, percorso inverso per chi da Firenze è diretto a Milano.

Nebbia anche sulla A22

Anche lungo l’autostrada A22 tra Verona e Modena sono segnalati banchi di nebbia, ma al momento non si registrano chiusure. In precedenza, un tratto di circa 80 km era stato chiuso, per 3 giorni consecutivi, a causa delle condizioni meteo avverse.

