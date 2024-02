Allerta Meteo USA, tempesta sul Nord-Est: attese forti nevicate a New York e Boston, scuole chiuse

MeteoWeb

Parti del Nord-Est degli USA si stanno preparando per una tempesta costiera che dovrebbe portare forti venti e scaricare almeno 30cm di neve in alcune aree, portando alla chiusura delle scuole, a condizioni di viaggio pericolose sulle strade e alla possibile interruzione dei voli. Gli accumuli di neve più elevati sono previsti per la periferia settentrionale di New York City e il Connecticut sudoccidentale, dove sono possibili da 30 a 38cm, secondo il National Weather Service (NWS). Le raffiche di vento potrebbero avvicinarsi ai 100km/h al largo della costa del Massachusetts e superare i 60km/h nelle parti interne del sud del New England.

I meteorologi hanno detto che la traiettoria della tempesta è difficile da prevedere, con i modelli che oggi mostrano che si sta spostando più a sud, il che potrebbe far diminuire le nevicate previste.

Il più grande sistema scolastico della nazione a New York City ha dichiarato che passerà all’apprendimento a distanza e chiuderà i suoi edifici domani, martedì 13 febbraio, a causa della tempesta. “Con diversi centimetri di neve, scarsa visibilità sulle strade e possibili inondazioni costiere che si avvicinano, i newyorkesi dovrebbero prepararsi in anticipo alla tempesta di domani e prendere le precauzioni necessarie per rimanere al sicuro”, ha dichiarato il sindaco di New York Eric Adams in una nota. “Se non dovete essere in viaggio domani, per favore restate a casa“.

In Massachusetts, il governatore Maura Healey ha detto a tutti i dipendenti non essenziali del ramo esecutivo di non presentarsi al lavoro domani. Le scuole di Boston saranno chiuse. Il sindaco di Boston Michelle Wu ha detto che i rifugi per senzatetto della città rimarranno aperti. “Con l’arrivo della nostra prima grande tempesta di neve quest’inverno, le squadre cittadine sono pronte a ripulire le nostre strade e a rispondere a qualsiasi emergenza durante la tempesta”, ha detto Wu. In Pennsylvania, le autorità dei trasporti hanno esortato le persone a evitare viaggi non necessari.

Gli aeroporti dell’area hanno chiesto ai viaggiatori di verificare con le loro compagnie aeree in caso di cancellazioni e ritardi. Le compagnie elettriche si stanno preparando a rispondere a possibili blackout che potrebbero verificarsi a causa della caduta di alberi e rami sulle linee elettriche. “Le condizioni pericolose possono rendere difficoltosi i viaggi anche per i nostri equipaggi, quindi stiamo organizzando personale e attrezzature extra in tutto lo stato per assicurarci di essere pronti per rispondere il più rapidamente possibile ovunque sia necessario il nostro personale“, ha affermato Steve Sullivan, presidente delle operazioni elettriche del Connecticut di Eversource.

