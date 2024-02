Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica, da lunedì nuove nevicate

MeteoWeb

Si è conclusa nel pomeriggio la fase più intensa della perturbazione che ha interessato il Veneto negli ultimi due giorni. Nella giornata odierna e in quella di domani, domenica 25 febbraio, il tempo sarà variabile, con precipitazioni probabili, anche a carattere di locale rovescio, specie tra il tardo pomeriggio di oggi e la mattinata di domani. Si tratterà tuttavia di fenomeni più irregolari e di modesta entità. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo che dalle ore 20.00 di oggi alle 14.00 di domani dichiara lo stato di “attenzione” (giallo) per criticità idraulica nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento.

Per oggi, è previsto un aumento della nuvolosità con nuove deboli nevicate specie nella notte, con limite a 700/1000 metri. Domenica mattina residue nevicate, che termineranno nel pomeriggio. Lunedì 26 febbraio, nuovo peggioramento con nevicate diffuse oltre 800/1300 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.