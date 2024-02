Tanta neve tra Dolomiti e Prealpi in Veneto: bus fuoristrada e auto bloccate | FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che ha attraversato il Nord Italia ha portato tanta neve. Nelle regioni montuose delle Dolomiti e delle Prealpi, si è registrata una media di 25-45 cm di neve fresca sopra i 1.600 metri di altitudine, con una quantità di 35 cm a Cortina d’Ampezzo. Sul versante delle Prealpi, sopra i 1.700 metri, la quantità di neve fresca è stata compresa tra i 35 e i 55 cm. Sono i dati sono stati riportati dall’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav), che ha inoltre previsto ulteriori precipitazioni nel pomeriggio, con neve attesa sopra i 1.000 metri di quota. Si prevede che queste precipitazioni aggiungeranno fino a 25 cm di neve fresca sulle Dolomiti sopra i 2.000 metri e fino a 35 cm sulle Prealpi oltre i 1.500 metri.

L’Arpav avverte che la recente nevicata potrebbe provocare valanghe spontanee di neve a debole coesione, alcune delle quali potrebbero raggiungere dimensioni significative, con un grado di allarme valutato come “marcato” (grado 3). I rilevamenti indicano che la neve fresca ha raggiunto uno spessore di 50 cm a Passo Falzarego e Col dei Baldi in Val di Zoldo, 40 cm ad Arabba e 30 cm a Falcade.

Per le abbondanti nevicate i vigili del fuoco hanno svolto 120 interventi in 24 ore, la maggior parte per automobilisti in difficoltà e veicoli rimasti bloccati: tra questi il soccorso a un bus parzialmente fuoristrada sul passo Giau, a Colle Santa Lucia. Squadre al lavoro anche nella conca Ampezzana, nei comuni del Cadore dell’Agordino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.