Allerta Meteo, violentissima tempesta in arrivo: è allarme anche per Sanremo

Ennesima giornata caldissima oggi sull’Italia in quest’inverno mascherato da primavera, non solo adesso che siamo a Carnevale: è un’anomalia che prosegue da settimane! Oggi le temperature più alte si registrano al Sud, dove la popolazione vive con le finestre aperte: le temperature sono eccezionalmente miti in Calabria, Sicilia e gran parte della Puglia dove abbiamo +23°C a Reggio Calabria, +22°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +21°C a Messina e Caltanissetta, +20°C a Palermo, Ragusa, Fasano e Valenzano, +19°C a Foggia, Cerignola e Lequile.

Questa situazione meteorologica proseguirà ancora nei prossimi giorni, ma gradualmente avremo un ritorno del maltempo sull’Italia a partire da venerdì 9 febbraio e poi in modo più deciso nel weekend. Attenzione, però, a pensare che arrivi l’inverno: diffidate da chi blatera di freddo e neve, almeno in una prima fase non sarà affatto così. Avremo semplicemente il transito di una perturbazione dai connotati tipicamente autunnali, con maltempo estremo e caldo anomalo persistente. La neve cadrà soltanto ad alta quota, sulle Alpi oltre i 1.500 metri, in modo abbondante ma – appunto – in un contesto tipicamente autunnale.

Allerta Meteo: tutti i dettagli sul peggioramento in arrivo

Il ritorno del maltempo sull’Italia da venerdì sarà provocato da una profonda ed estesa perturbazione Atlantica che proprio venerdì 9 febbraio si posizionerà sull’Irlanda con un minimo barico di circa 968hPa. Questa tempesta inizierà ad attivare proprio venerdì correnti cariche di umidità che dal Mediterraneo occidentale risaliranno sull’Italia ammassando abbondanti e intense precipitazioni sul Nord, in forte intensificazione nella serata in Liguria.

Il maltempo si intensificherà nella giornata di sabato 10 febbraio, quando la tempesta si estenderà proprio al Mediterraneo centro/occidentale con una saccatura molto estesa concentrata proprio sull’Italia. Sabato sarà una giornata tempestosa in tutto il nostro Paese: il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud e avremo forti temporali diffusi con fulmini, saette e grandinate proprio in stile autunnale, a causa dell’alta energia in gioco per il caldo anomalo persistente ai bassi strati da settimane.

Domenica 11 si completerà il transito di questo ciclone atlantico sull’Italia, e il maltempo si concentrerà al Centro/Sud, specie nel basso Tirreno tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia dove avremo piogge torrenziali persistenti. Le temperature diminuiranno sensibilmente, ma rimarranno su valori autunnali: difficilmente le massime scenderanno sotto i +15°C nelle principali città costiere del Sud, nonostante le giornate di pioggia, proprio come se fossimo a inizio novembre. La neve cadrà soltanto sulle vette più alte dell’Appennino, oltre i 1.800 metri di altitudine.

Attenzione all’entità del maltempo in arrivo: dopo un lungo periodo di siccità, in poche ore cadrà una quantità di pioggia enorme su gran parte del territorio nazionale e si potranno verificare diffusi episodi di allagamenti e inondazioni.

Allerta Meteo anche sul Festival di Sanremo

Il maltempo si abbatterà in modo particolarmente intenso anche sul Festival di Sanremo: negli ultimi due giorni della manifestazione, venerdì 9 e sabato 10, nella città del festival pioverà a dirotto con temperatura mai inferiore agli +11°C e mai superiore ai +13°C. La pioggia sarà particolarmente intensa da venerdì sera a sabato, e cadrà a dirotto, senza sosta per 48 ore consecutive. Soltanto nella giornata di sabato sono attesi 100mm di pioggia, mentre domenica il miglioramento sarà timido e graduale: per rivedere il sole bisognerà attendere lunedì.

