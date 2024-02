Allerta Valanghe: pericolo “forte” in Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto

MeteoWeb

In considerazione nelle nevicate in atto e della situazione meteo, AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) ha emesso per la giornata odierna un’allerta valanghe di grado di pericolo 4 “forte” per le seguenti zone:

Valle d’Aosta : Val Veny, Valgrisenche, La Salle Morgex, Val Ferret, Val di La Thuile, Gran Bernardo Ollomont;

: Val Veny, Valgrisenche, La Salle Morgex, Val Ferret, Val di La Thuile, Gran Bernardo Ollomont; Lombardia : Prealpi Bresciane, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche, Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Alpi Orobie, Adamello;

: Prealpi Bresciane, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche, Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Alpi Orobie, Adamello; Veneto: Alpago – Cansiglio, Prealpi Bellunesi, Dolomiti di Comelico, Prealpi Veronesi, Cadore, Dolomiti Agordine e Zoldano, Dolomiti di Ampezzo, Prealpi Vicentine.

