Pericolo valanghe, allerta gialla nel sud-est della Valle d’Aosta

Il bollettino di criticità diramato dal Centro Funzionale regionale della Valle d’Aosta e valido sino alla mezzanotte di domani, venerdì 1 marzo, segnala un’allerta gialla per valanghe a sud-est del territorio regionale, nelle due valli del Monte Rosa e in quella di Champorcher. Sono possibili “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza”.

“Da questa notte, 29 febbraio, nevicate soprattutto – si legge – sul settore orientale della regione” e nelle aree limitrofe “con limite neve a 1.300 metri, in rialzo a 1.700 metri nella giornata di domani“. Nelle tre vallate dove vige l’allerta valanghiva sono attesi “circa 10/15 centimetri a 1.500 metri, meno nelle altre zone”.

Per quanto riguarda il pericolo valanghe fuori dai comprensori sciistici, sopra i 2.000-2.100 metri sarà di grado 3-marcato, per la giornata di domani, su tutto il territorio regionale.

