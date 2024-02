Alla ricerca dell’amore online: il potere di “avere uno scopo” nella vita

MeteoWeb

Il vasto e complesso mondo degli appuntamenti online offre un panorama affascinante di opzioni per attirare un partner. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dall’Università di Washington a St. Louis suggerisce che potrebbe esserci un elemento cruciale che potenzialmente rivoluzionerà il modo in cui consideriamo l’amore online: l‘avere uno scopo nella vita.

Avere uno scopo

La mente dietro questa scoperta è Isabella D’Ottone, che ha lavorato nel laboratorio del professor Patrick Hill, un esperto di scienze psicologiche e cerebrali in Arts & Sciences. La ricerca di D’Ottone si concentra su come l’avere uno scopo può influenzare positivamente la percezione dei profili nelle app di incontri. Secondo lo studio, i profili che trasmettono un chiaroscopo sono valutati più positivamente su diverse scale di attrattiva rispetto a quelli che non indicano alcun obiettivo specifico.

“In generale, abbiamo scoperto che le persone con uno scopo più elevato erano considerate più attraenti romanticamente“, spiega D’Ottone, co-autrice dello studio con Gabrielle Pfund, pubblicato nell’International Journal of Applied Positive Psychology.

L’indagine di D’Ottone è il naturale proseguimento della ricerca precedente di Pfund sulla correlazione tra l’avere uno scopo e il mantenimento di relazioni a lungo termine. Entrambe le ricercatrici hanno ottenuto i loro titoli accademici presso la WashU nel 2022.

Le categorie di “scopo”

Il cuore dello studio si concentra su quattro categorie di “scopo“: orientamento prosociale, orientamento relazionale, orientamento finanziario e orientamento creativo. Il prosociale riflette individui con obiettivi legati all’assistenza agli altri; l’orientamento relazionale mette in luce obiettivi centrati sulla famiglia e sulla ricerca di un partner romantico; l’orientamento finanziario riguarda obiettivi legati alla sicurezza economica; l’orientamento creativo si focalizza su obiettivi legati alla creatività e all’originalità.

Il team di ricerca ha creato quattro profili di appuntamenti corrispondenti a ciascuna categoria, insieme a cinque profili di controllo che non indicavano alcuno scopo. In uno studio coinvolgente 119 partecipanti che cercano l’amore online, ciascuno ha letto e valutato nove profili finti su varie misure di attrattiva.

Trovare l’amore o il proprio scopo?

Oltre a valutare più positivamente i profili orientati allo scopo rispetto a quelli privi di scopo, i partecipanti hanno espresso una maggiore attrazione per profili che condividevano lo stesso orientamento di scopo. Individui con uno scopo creativo, ad esempio, si sentivano naturalmente attratti da altri con un focus creativo. Tuttavia, un dato interessante ha emergere durante lo studio: i profili orientati finanziariamente non sono stati valutati altrettanto positivamente rispetto alle altre categorie di scopo, tranne quando sono stati valutati da partecipanti allo studio anch’essi motivati finanziariamente.

In altre parole, concentrarsi sul successo finanziario potrebbe risultare poco attraente per le persone, a meno che anch’esse non trovino uno scopo nei propri obiettivi finanziari.

“In generale, guardando tutti i profili orientati allo scopo, le persone non erano attratte quanto dall’orientamento finanziario“, ha osservato D’Ottone, attualmente ricercatrice presso l’Università di Miami.

Il lavoro di D’Ottone suggerisce che le persone stanno captando l’avere uno scopo e lo stanno considerando nel modo in cui sono attratte dagli altri, che ne siano consapevoli o meno.

La ricerca potrebbe anche fornire spunti utili per la progettazione di app di incontri. Mentre molte app includono prompt e rompighiaccio per avviare conversazioni, integrare un componente orientato allo scopo in queste interazioni potrebbe migliorare ulteriormente le possibilità di successo.

In un mondo digitale affollato di profili e foto, sembra che il segreto per catturare il cuore di qualcuno vada oltre l’aspetto esteriore, abbracciando la profondità e la direzione che l’avere uno scopo può portare nella ricerca dell’amore online.

