Armi nucleari nello Spazio, la Russia: “stratagemma USA”

Secondo le agenzie ufficiali russe Tass e Ria Novosti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito la notizia secondo cui la Russia intende collocare armi nucleari nello spazio un nuovo stratagemma della Casa Bianca per incoraggiare il Congresso a votare a favore di un disegno di legge che stanzia fondi per l’Ucraina. “Non posso commentarlo in alcun modo. Aspettiamo questo briefing di Jake Sullivan per vedere se ci sono informazioni. Ma è ovvio che la Casa Bianca cerchi, con mezzi veri o falsi, di indurre il Congresso a votare il disegno di legge sui finanziamenti, questo è ovvio. Vedremo quali trucchi utilizzerà la Casa Bianca“, ha detto.

