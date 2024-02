USA, l’intelligence: “sicurezza nazionale a rischio, minaccia enorme dallo Spazio”. Biden: “no panico di massa”

MeteoWeb

Il presidente della Commissione Intelligence della Camera USA, Mike Turner, ha detto questa sera che tutti i membri del Congresso hanno accesso a informazioni su “una grave minaccia alla sicurezza nazionale“. Turner chiede al presidente Biden di “declassificare tutte le informazioni relative a questa minaccia in modo che il Congresso, l’Amministrazione e i nostri alleati possano discutere apertamente le azioni necessarie per rispondere a questa minaccia“.

Una fonte democratica ha riferito a NBC News che “si tratta di una questione seria che potrebbe portare a una situazione destabilizzante e a una minaccia per la sicurezza nazionale”. La fonte la descrive come “potenziale minaccia straniera“.

La House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) ha identificato una questione urgente relativa a una capacità militare straniera destabilizzante che dovrebbe essere nota a tutti i responsabili politici del Congresso. È quanto si legge in una nota ricevuta dai membri della Camera in serata.

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, afferma che una riunione del “Gang of Eight” – termine colloquiale per indicare un gruppo di otto leader del Congresso degli Stati Uniti che vengono informati su questioni di intelligence classificate dal potere esecutivo – si terrà domani su convocazione d’urgenza. Sullivan ha aggiunto di non essere in grado di dire altro oggi.

Il massimo esponente democratico della Commissione Intelligence ha dichiarato a Bloomberg che non è il caso di farsi prendere dal panico, aggiungendo che si tratta di un problema “serio” ma “di vecchia data“.

Il presidente Biden sta seguendo la grave minaccia alla sicurezza nazionale. Ci sono opzioni disponibili per affrontare la minaccia e i funzionari statunitensi ritengono che ci siano modi per “contenerla” senza scatenare il panico di massa, dicono i funzionari statunitensi alla NBC.

Peter Alexander (NBC News) chiede informazioni sulla dichiarazione di Turner: “Può dire agli americani che non c’è nulla di cui si debbano preoccupare in questo momento in termini di quella che lui descrive come una minaccia alla sicurezza nazionale?“. Jake Sullivan risponde: “A questa domanda è impossibile rispondere con un sì secco“.

Il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Matthew Miller, interpellato sulla minaccia alla sicurezza nazionale, ha dichiarato: “Non è opportuno parlare ulteriormente della questione in un contesto pubblico“.

La CNN riferisce che la minaccia alla sicurezza nazionale è una capacità russa “altamente preoccupante e destabilizzante“.

“La minaccia alla sicurezza nazionale è legata alla Russia e allo spazio“, secondo un funzionario del Pentagono al corrispondente della Casa Bianca di Fox News. Due fonti alla ABC hanno detto che l’intelligence ha a che fare con i russi che vogliono mettere un’arma nucleare nello spazio. “Non si tratta di sganciare un’arma nucleare sulla Terra, ma piuttosto di usarla eventualmente contro i satelliti“, secondo le fonti alla ABC News.

