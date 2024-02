Arp 271 catturata dallo sguardo del Telescopio Hubble: viaggio nei misteri della Galassia NGC 5427

MeteoWeb

Nell’immensità inesplorata dello spazio, gli occhi penetranti del Telescopio Spaziale Hubble della NASA/ESA hanno recentemente catturato uno spettacolo stupefacente: la coreografia cosmica di NGC 5427, protagonista di un affascinante duetto galattico noto come Arp 271. Questa danza celestiale, immortalata in un’immagine straordinaria, svela la complessità e la bellezza delle interazioni galattiche nel vasto universo.

La spirale di NGC 5427

L’affascinante spirale di NGC 5427, situata a incredibili 120 milioni di anni luce di distanza nella maestosa costellazione di Vergine, si presenta come una delle stelle di questa affascinante performance galattica.

Arp 271, originariamente scoperto nel lontano 1785 da William Herschel, si manifesta come un connubio cosmico tra due galassie a spirale di dimensioni simili: NGC 5426 e NGC 5427. Queste due protagoniste danzano attraverso il cielo stellato, distese su una distanza di oltre 130.000 anni luce, nella costellazione di Vergine.

Collisione o incontro ravvicinato?

La trama di questo dramma galattico è avvolta da un velo di incertezza: sarà una collisione imminente, culminante in una fusione spettacolare, o un incontro ravvicinato senza stravolgimenti irreversibili? Mentre gli astronomi scrutano l’orizzonte galattico, è evidente che NGC 5426 e NGC 5427 stanno già influenzandosi reciprocamente. Il materiale strappato durante la loro danza siderale ha dato vita a un ponte di stelle e polvere che li connette, creando una testimonianza tangibile dell’intensa interazione tra queste due entità cosmiche.

Parallelamente, un destino simile attende la nostra Via Lattea, destinata a un incontro futuro con la galassia di Andromeda, attualmente distante 2,6 milioni di anni luce. Questo affascinante spettacolo di danza galattica non solo ci offre uno sguardo su eventi astronomici distanti, ma può anche fornire una prospettiva preziosa sul futuro della nostra galassia.

Dichiarazioni da Hubble

Gli astronomi dello Hubble sottolineano che “NGC 5426 si colloca al di sotto di NGC 5427, al di fuori del campo visivo di questa immagine. Tuttavia, gli effetti dell’attrazione gravitazionale della coppia sono visibili nella distorsione galattica e nel ponte cosmico di stelle, osservato nella regione in basso a destra dell’immagine“. Questo ci suggerisce che, nonostante la loro apparente separazione, le forze gravitazionali sono attivamente al lavoro, plasmando il destino di queste due galassie in un’epopea cosmica che durerà decine di milioni di anni.

Il ponte stellare, delicato e affascinante, testimonia la creazione di nuove stelle grazie alla generosità con cui NGC 5426 e NGC 5427 condividono il loro materiale cosmico. Questa interazione, come una melodia celestiale, fornisce una via per la creazione continua di nuove stelle, un processo fondamentale nella vita di galassie come queste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.