Asia e Pacifico tormentati dai disastri naturali: 225 milioni di sfollati in 11 anni

I Paesi dell’Asia orientale e del Pacifico sono spesso colpiti da eventi meteorologici estremi e pericoli naturali, tra cui terremoti, inondazioni, cicloni tropicali ed eruzioni vulcaniche, che possono portare a disastri improvvisi. Nell’anno fiscale 2023, il Bureau for Humanitarian Assistance dell’USAID (USAID/BHA) ha fornito quasi 168 milioni di dollari in assistenza, di cui quasi 117 milioni di dollari a sostegno delle attività di risposta alle emergenze, in 18 Paesi della regione.

I partner di USAID/BHA hanno fornito assistenza salvavita, compresi cibo e assistenza sanitaria, alle persone colpite da disastri e conflitti improvvisi. USAID/BHA ha inoltre fornito più di 50 milioni di dollari per programmi autonomi di recupero precoce, riduzione del rischio e resilienza per affrontare le cause profonde dell’insicurezza alimentare, migliorare la preparazione alle emergenze e la capacità di risposta e aiutare le comunità a costruire resilienza in tutta la regione.

Situazione umanitaria nell’anno 2023

I fattori principali dei bisogni umanitari nei Paesi dell’Asia orientale e del Pacifico durante l’anno fiscale 2023 sono stati la complessa emergenza in Birmania e i pericoli naturali, tra cui le eruzioni dei vulcani in Papua Nuova Guinea e nelle Filippine; gli effetti del ciclone tropicale Mocha in Birmania; e gli effetti dei cicloni tropicali Kevin e Judy a Vanuatu.

A Vanuatu, i due cicloni tropicali si sono abbattuti su diverse isole tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, colpendo circa 250.000 individui e costringendone più di 2.200 a rifugiarsi nei siti di evacuazione. L’attività vulcanica sul vulcano Mayon delle Filippine a giugno ha comportato l’evacuazione temporanea di quasi 20.000 persone. Inoltre, l’attività vulcanica del vulcano Bagana in Papua Nuova Guinea ha colpito negativamente più di 12.000 persone, compreso lo sfollamento temporaneo di oltre 3.300 persone verso centri di evacuazione a luglio.

La situazione tra il 2010 e il 2021

​Tra il 2010 e il 2021, si stima che 225,3 milioni di persone siano state sfollate a causa di disastri naturali in Asia e nel Pacifico, più di qualsiasi altra parte del mondo.

