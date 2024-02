Sorprendenti ipotesi sull’asteroide Bennu: “forse è un frammento di un antico mondo oceanico”

MeteoWeb

Gli scienziati stanno esaminando i frammenti dell’asteroide Bennu, la “miniera d’oro cosmica” fornita dalla missione OSIRIS-Rex della NASA. Questo viaggio lungo sette anni ha portato il materiale sulla Terra tramite un contenitore per il ritorno di campioni il 24 settembre 2023, paracadutandosi in un tratto remoto del deserto dello Utah. Si ritiene che quei campioni venuti da lontano contengano i resti della formazione del Sistema Solare 4,5 miliardi di anni fa. Space.com ha incontrato due importanti scienziati ora impegnati nell’analisi di questi materiali esportati da Bennu, che potrebbero offrire informazioni sull’origine dei mondi all’interno del nostro Sistema Solare, inclusa la Terra.

Deposito incontaminato

Al Kuiper-Arizona Laboratory for Astromaterials Analysis dell’Università dell’Arizona, i ricercatori stanno utilizzando strumenti per approfondire ciò che dicono i campioni della missione OSIRIS-REx, fino alla scala atomica. Gli scienziati dell’Università dell’Arizona hanno ricevuto 200 milligrammi del campione dell’asteroide Bennu per l’analisi. “Abbiamo più di 1.000 particelle che sono più grandi di mezzo millimetro, 28 particelle che sono più grandi di un centimetro e la particella più grande è di 3,5 centimetri”, ha detto Dante Lauretta dell’Università dell’Arizona, ricercatore principale di OSIRIS-REx. “Quindi una grande collezione piena di pietre davvero grandi”.

I campioni di Bennu contengono abbondanti quantità di acqua rinchiusa in minerali come le argille e sono anche ricchi di carbonio, azoto, zolfo e fosforo. I campioni di OSIRIS-REx rappresentano il più grande deposito incontaminato di tale materiale sulla Terra. “Saremo impegnati per molto, molto tempo“, ha detto Lauretta a Space.com. “Si tratta di un’enorme quantità di campioni per noi”, ha aggiunto, mentre campioni di Bennu sono ora allo studio in tutto il mondo.

Distinto e diverso

Ciò che verrà scoperto sarà dettagliato nel corso della 55esima Conferenza sulla scienza lunare e planetaria del mese prossimo che si terrà a The Woodlands, in Texas. A questo prestigioso incontro sono stati presentati oltre 70 abstract di risultati scientifici, ha affermato Lauretta. “A partire da marzo tutto sarà reso disponibile al mondo. Quindi il team sta lavorando forsennatamente”, ha detto.

Una delle prime scoperte è che il materiale dell’asteroide sotto ispezione sembra “distinto e diverso da qualsiasi altra cosa nella nostra collezione di meteoriti dal punto di vista isotopico, il che è emozionante”, ha detto Lauretta. “C’è un intero regno di materiale a cui non avremo mai accesso se ci affidiamo solo ai meteoriti”, ha aggiunto Lauretta.

La maggior parte dei meteoriti che resistono alla loro caduta infuocata attraverso l’atmosfera terrestre e vengono recuperati sono frammenti di asteroidi. Ma individuare la roccia spaziale da cui hanno avuto origine non è un compito facile.

Crosta di fosfato

I campioni di OSIRIS-REx hanno una crosta di fosfato mai vista prima nei meteoriti, ha detto Lauretta. Queste alte concentrazioni di fosfati sono state rilevate in mondi oceanici extraterrestri, ha aggiunto. Ad esempio, Encelado, luna di Saturno, contiene fosfati, un elemento fondamentale della vita, a livelli molto più alti di quelli degli oceani terrestri. “L’asteroide Bennu potrebbe essere un frammento di un antico mondo oceanico. È ancora altamente ipotetico. Ma è la migliore pista che ho in questo momento per spiegare l’origine di quel materiale“, ha affermato Lauretta.

Unire i punti

Svelare la storia dell’asteroide Bennu è un’impresa surreale, ha affermato Thomas Zega, Professore presso il Lunar and Planetary Laboratory dell’università e direttore scientifico presso il Kuiper-Arizona Laboratory for Astromaterials Analysis. La missione OSIRIS-REx è stata un successo fenomenale, ha aggiunto Zega, “e ora il fatto di poter utilizzare alcuni degli strumenti analitici più sofisticati del pianeta per misurare i campioni, è davvero notevole”.

Missioni come OSIRIS-REx, oltre a insegnare agli scienziati le origini di Bennu, ha osservato Zega, “ci aiutano davvero a unire i punti tra gli altri meteoriti che abbiamo nelle nostre collezioni terrestri”, ha detto, “e forse gli asteroidi da cui provengono nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove”.

Zega è stato un membro del team “quick-look” che ha preso parte all’apertura della capsula di ritorno dei campioni di OSIRIS-REx dopo la consegna al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas. Ciò che è stato trovato è stato uno strato di polvere a grana fine proveniente dalla manovra di campionamento su Bennu e all’esterno del meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go (TAGSAM) – l’aggeggio simile a un filtro dell’aria sull’estremità del braccio robotico OSIRIS-REx che ha intrappolato la maggior parte dei frammenti di Bennu.

Zega è poi partito dal Texas con una piccola frazione di campione prelevata dall’asteroide, prestabilita, per fare ritorno in Arizona. “Non c’era modo che finisse nel bagaglio da stiva! È finito nel mio zaino che ho portato sull’aereo. Era una piccola quantità di materiale, sigillata in un sacchetto che a sua volta era sigillato in una fiala riempita di azoto. Quindi era tutto protetto“, ha ricordato Zega. Atterrando a Tucson di notte, la prima cosa che ha fatto Zega è stata trasportare il campione in una scatola di azoto secco nel laboratorio dell’università per proteggerlo e preservarlo.

Presto nuovi aggiornamenti

Il 10 gennaio scorso, la testa del TAGSAM di OSIRIS-REx piena di frammenti di Bennu è stata completamente aperta dagli scienziati della NASA. Questo passo finale è arrivato lentamente a causa di un paio di fastidiosi elementi di fissaggio che hanno creato qualche problema.

Ora, Lauretta e Zega, insieme ai loro colleghi, stanno valutando alacremente i campioni di Bennu. Team di studenti universitari e docenti stanno facendo uso di un’ampia gamma di capacità, dai microscopi ottici ed elettronici a uno strumento appena acquisito. Un potente strumento nanoSIMS è attivo e funzionante e offre analisi straordinarie sugli isotopi (diverse variazioni di atomi) per aiutare a interpretare l’origine di ogni particolare componente nei campioni di Bennu. “Abbiamo un sacco di cose interessanti che accadranno nei prossimi mesi“, ha detto Lauretta. “Quindi rimanete aggiornati”.

