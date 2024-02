L’astronauta Villadei torna sulla Terra, in corso il rientro della missione Ax-3

MeteoWeb

È in corso il rientro sulla Terra dei 4 astronauti della missione privata Ax-3 (tra cui il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei) partiti dalla Stazione Spaziale Internazionale oggi, 7 febbraio. Dopo la chiusura del portello della Crew Dragon “Freedom” di SpaceX avvenuta alle 13:25 ora italiana, la navetta si è ufficialmente sganciata dalla ISS (undocking) alle 15:20, dando il via al rientro della missione Axiom.

La capsula doveva inizialmente sganciarsi dal laboratorio orbitante sabato 3 febbraio, ma le avverse condizioni meteo nella zona di ammaraggio della capsula – l’oceano al largo della costa della Florida – hanno annullato il piano, insieme alle possibili partenze di lunedì 5 febbraio e martedì 6 febbraio.

Dopo una revisione delle condizioni meteo, il team di missione ha deciso di puntare a oggi. Lo splashdown al largo della Florida è atteso il 9 febbraio alle 14:30.

Le prossime manovre

Dopo aver eseguito una serie di accensioni dei motori per allontanarsi dalla Stazione Spaziale, la navetta Dragon si impegnerà in una serie di manovre per abbassare gradualmente la sua orbita e avvicinarsi al punto designato per l’ammaraggio. Prima di procedere ulteriormente, il computer di bordo espellerà una porzione della navetta per ridurre la massa complessiva e conservare il propellente. La fase finale di rientro nell’atmosfera terrestre avrà una durata approssimativa di 12 minuti: durante questo periodo, Dragon sarà soggetta ad un notevole riscaldamento e resistenza aerodinamica, che rallenteranno la sua velocità per consentire l’apertura sicura dei paracadute. I primi due paracadute si attiveranno a un’altitudine di circa 5,5 km, seguiti poi da altri 4 paracadute principali che si dispiegheranno a meno di 2 km dal suolo, permettendo all’astronave di ammarare a una velocità di circa 7,6 m/s.

Missione Ax-3, rientro dell’astronauta italiano Walter Villadei

Ax-3 è stata la 3ª missione con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) organizzata dalla società Axiom Space, dopo le missioni di aprile 2022 e maggio 2023.

Ax-3 è stata lanciata con un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA il 18 gennaio, inviando in orbita 4 membri dell’equipaggio: il comandante Michael López-Alegría, un ex astronauta della NASA che ora è chief astronaut per Axiom Space; il pilota Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana; lo specialista di missione Alper Gezeravcı, il primo astronauta turco; lo specialista di missione Marcus Wandt, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. López-Alegría possiede la doppia cittadinanza statunitense e spagnola, quindi Axiom Space ha definito Ax-3 la prima missione completamente europea verso la ISS.

Ax-3 è stata la prima missione orbitale per Villadei, Gezeravcı e Wandt (anche se Villadei ha viaggiato nello spazio suborbitale con Virgin Galactic con la missione “Virtute-1“, operata da Virgin Galactic, la prima missione suborbitale scientifica italiana).

Il quartetto di Ax-3 ha eseguito oltre 30 esperimenti scientifici diversi durante il periodo in orbita. Alcune delle loro ricerche aiuteranno Axiom Space a migliorare i programmi di formazione in vista di future missioni.

