Astroturismo: riscoprire sé stessi sotto le stelle tra querce e uliveti della Sabina

In campagna tutto ha un sapore diverso, dai piatti della tradizione, all’aria che respiriamo ed è così anche per il cielo stellato che ormai nelle città non esiste quasi più. Astronomitaly, prima azienda italiana per lo sviluppo dell’Astroturismo prosegue in Sabina il suo progetto di valorizzare e tutelare luoghi di qualità in cui poter tornare ad osservare le stelle e soggiornare, attraverso la Certificazione “I cieli più belli d’Italia”.

Questa volta, il riconoscimento nazionale arriva tra gli uliveti della Sabina: si tratta di Villa Due Querce, deliziosa Country House nel comune di Poggio Catino, a circa un’ora di macchina da Roma e a metà strada fra Poggio Mirteto e Roccantica. Il team di Astronomitaly, a seguito dei sopralluoghi effettuati a Dicembre, ha conferito a Villa Due Querce il livello di certificazione SILVER, il che significa la possibilità di tornare a vedere il cielo stellato e la Via Lattea specialmente nelle notti di Luna Nuova. Un’opportunità che da sempre piace alla famiglia Santoro che gestisce la struttura con spiccata attenzione al rispetto e alla valorizzazione della Natura circostante:

“Un vecchio telescopio in soffitta testimonia la curiosità ed ammirazione che la volta celeste ha sempre destato nella nostra famiglia.” – sostiene Valerio Santoro membro del “team” di Villa Due Querce – “Oggi, siamo felici ed orgogliosi di essere certificati come luogo ideale per l’osservazione di stelle e pianeti, e di poter offrire al pubblico l’opportunità di avvicinarsi e scoprire il cielo stellato grazie alla preziosa collaborazione con il team di Astronomitaly.”

Villa Due Querce è da anni luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e divertimento. Immersa nel verde della Sabina con un panorama mozzafiato a 360°, dispone di ampi spazi verdi e di un grande giardino con piscina privata aperta in estate. Da oggi si aggiunge la possibilità di prenotare esperienze di osservazione del firmamento, private e di gruppo, con una Guida Astronomitaly e un Telescopio, un modo rispettoso della natura, per ritrovare sé stessi attraverso il cielo stellato.

La Certificazione “I Cieli più Belli d’Italia”, ideata da Astronomitaly, mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese dove poter soggirnare ed osservare le stelle e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del Turismo Astronomico in Italia.

