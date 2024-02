Blitz di Ultima Generazione, bloccato Autobrennero in Austria

MeteoWeb

Attivisti di “Ultima Generazione” hanno bloccato in mattinata il versante austriaco dell’autostrada del Brennero, a poche ore dal lungo blocco dell’arteria per neve. Esponenti della StreetNoise Orchestra hanno interrotto poco dopo le 10 il traffico in direzione Italia, tra il casello autostradale di Schoenberg e l’uscita Matrei-Steinach. La protesta si è conclusa dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Una ventina di manifestanti si erano in parte incollati sull’asfalto.

