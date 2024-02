Bufere di neve nel nord dell’India: località sommerse nel Kashmir | VIDEO

MeteoWeb

Il Kashmir, nel nord dell’India, al confine con il Pakistan, è stato investito da intense nevicate nelle ultime ore. La località termale di Sonamarg, nel distretto di Ganderbal, è stata testimone di una massiccia tempesta di neve, che ha scaricato oltre 1,2 metri di coltre bianca. La grande nevicata ha interrotto il traffico sulla Gagengar-Sonamarg Road e nessun veicolo è stato autorizzato a spostarsi oltre il villaggio di Gagengar. Si sono verificati molti incidenti, mentre diverse valanghe hanno interrotto la circolazione stradale in più punti. Le continue nevicate hanno anche interrotto i lavori di sgombero della neve.

Anche altre zone più elevate del distretto di Ganderbal, tra cui Gagengar, Rezan e Naranag, hanno ricevuto nevicate da leggere a moderate mentre le piogge sferzavano le pianure.

​Anche la località di Gulmarg ha assistito a forti nevicate, accumulando 40cm nelle scorse ore. Le temperature sono scese a -2,8°C, 4°C in più rispetto alla norma per questa famosa località sciistica nel nord del Kashmir. D’altra parte, Pahalgam, una rinomata località nel sud del Kashmir, ha registrato 18,6 mm di pioggia, con temperature che sono scese fino a +0,8°C, 5,2°C in più rispetto al solito. Nella città di Kupwara sono stati registrati 42,7mm di pioggia, con temperature che sono scese fino a -0,1°C, 2°C sopra la norma. Altre aree come Banihal hanno ricevuto 59mm di pioggia, Batote ha ricevuto 35,6mm e Bhaderwah 26,7mm di pioggia.

Tanta neve a Sonamarg, paesaggi ovattati

Grandi quantità di neve imbiancano Sonamarg

Mentre in Italia l’inverno latita, compromesso dal fenomeno climatico El Niño, ci consoliamo con queste immagini dall’India, che mostrano località sommerse dalla neve.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.