Caldo eccezionale, clamorosi +22°C a Roma: è un weekend tardo-primaverile

L’ennesima rimonta dell’anticiclone di questo “non inverno” sta portando un caldo eccezionale sull’Italia. I picchi più alti di oggi sono in Sardegna e Campania, con punte di +23°C, ma i +22°C sono stati raggiunti anche in Toscana, Umbria e Lazio. Si tratta di temperature clamorose, tipiche di fine maggio e invece ce le ritroviamo a metà febbraio, in un inverno che finora il freddo non lo ha proprio visto se non in fugaci occasioni.

Tra i valori più folli registrati nel Lazio e in Umbria e Toscana oggi, segnaliamo: +22°C a Roma, Guidonia, Formello, Ceprano, Morlupo, Firenze, Pescia, San Giusto, Orvieto, +21°C a Latina, Frascati, Siena, Prato, Empoli, Capannori, Borgo San Lorenzo, Terni, Cascia, Narni, Città di Castello, Umbertide, +20°C a Frosinone, Norcia.

Approfittando di tali condizioni primaverili, in molti si sono riversati sul litorale romano oggi: non sono mancate le prime tintarelle e i pranzi all’aperto. E anche domani, domenica 18 febbraio, sarà un’altra giornata dal caldo eccezionale: un anticipo di primavera che consentirà ancora attività all’aria aperta.

