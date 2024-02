Caldo incredibile al Nord: picchi di +21°C e smog alle stelle

MeteoWeb

Mentre il maltempo inizia a colpire il Sud, provocando i primi disagi in Calabria, al Nord è stata un’altra giornata di caldo anomalo, con picchi di +20-21°C in Liguria e +19-20°C nel nord della Lombardia e nel nord del Piemonte. Tra le temperature massime più importanti della giornata al Settentrione, segnaliamo: +21°C a Genova Sestri Ponente, Varigotti, Quiliano, Varazze, Albisola, Albenga, Candoglia, +20°C a La Spezia, Cogoleto, Porlezza, Sangiano, Somma Lombardo, +19°C a Como, Sondrio, Imperia, Domodossola, Nizza Monferrato, Trento, Rovereto, Spinea, +18°C a Torino, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Bra, Varese, Lecco, Bolzano, Ora, Rovigo, Pordenone, Ferrara, +17°C a Milano, Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Biella, Verona, Padova, Treviso, Belluno, Udine, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Imola.

Molto caldo anche in Toscana, dove si registrano punte di +20-21°C. Tra i dati più rilevanti, segnaliamo: +21°C a Firenze, Collesalvetti, San Donato, San Vincenzo, +20°C a Prato, Capalbio, Bibbona, Follonica, San Giusto, +19°C a Pisa, Lucca, Empoli.

Si tratta di temperature elevate per il periodo e tipiche della primavera. Saremmo ancora in inverno, ma del freddo non c’è traccia. In queste prolungate condizioni anticicloniche e con una massa d’aria calda persistente in quota, che blocca gli inquinanti al suolo, continua ad aggravarsi l’emergenza smog in Pianura Padana. Misure anti-smog sono in vigore in molte regioni ma il meteo continuerà a favorire l’inquinamento atmosferico almeno fino al weekend.

