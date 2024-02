Maltempo Calabria, forti piogge sulla costa ionica: allagamenti e smottamenti a Cariati | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo ha iniziato a colpire la Calabria, in particolare il Crotonese e il Cosentino Jonico, dove piogge e temporali stanno causando locali disagi. Ben 123mm di pioggia sono caduti finora a Cariati, nel Cosentino, mentre Cirò Marina (Crotone) ha registrato 44,2mm. I primi problemi si registrano proprio a Cariati e nella vicina Terravecchia, con allagamenti e alcuni smottamenti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Attenzione sulla SP260 Cariati/ Terravecchia, dove si trovano detriti sulla carreggiata. Allagamenti e alcuni smottamenti segnalati anche sulla SS106.

Domani piste chiuse a Lorica, in Sila

Domani, 21 febbraio 2024, le piste di Lorica rimarranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il manto nevoso, intriso di pioggia, potrebbe compromettere l’incolumità dei fruitori, comunicano in una nota le Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti di risalita e delle piste da sci del comprensorio di Lorica. “Forniremo comunicazioni giornaliere sulla condizioni delle piste attraverso i nostri canali ufficiali“, conclude la nota.

