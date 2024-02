Caldo primaverile nel primo sabato di febbraio: clamorosi +23-24°C al Nord | DATI

MeteoWeb

Stiamo vivendo il primo weekend di febbraio ma se non ci fosse il calendario a ricordarcelo, penseremmo di essere già in primavera. Una nuova poderosa rimonta dell’anticiclone, infatti, sta portando caldo eccezionale in tutta Italia, ma soprattutto al Nord e persino in montagna. Tra Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, si registrano picchi di +23-24°C, davvero clamorosi in questo periodo dell’anno. Caldo anomalo anche in Alto Adige, con punte di +20-21°C in Val Venosta, valori record per questo periodo. Anche le montagne risentono di questa anomalia calda che prosegue ormai da settimane al Nord. Desolante l’immagine in alto che mostra le Alpi biellesi intorno ai 2000 metri di quota praticamente senza neve: clamoroso per inizio febbraio.

Tra le temperature massime più rilevanti di oggi al Nord, segnaliamo: +24°C a Saint Christophe, Quart, +23°C a Chiavenna, Saint Vincent, +22°C ad Aosta, Jovençan, Edolo, +21°C a Como, Sondrio, Villa di Tirano, Olgiate Comasco, Valmorea, Domodossola, Crodo, Cicogna, Bra, Avigliana, Salbertrand, Laces, Arvier, Aymavilles, Nus, +20°C a Biella, Nebbiuno, Villanova Solaro, Fossano, Redavalle, Silandro, +19°C a Varese, Pavia, Voghera, Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Susa Pietrastretta, Modena, +18°C a Torino, Novara, Pinerolo, Bologna, Reggio Emilia, +17°C a Milano, Vipiteno, San Martino in Passiria, Fiè allo Sciliar, +16°C a Bolzano, Genova, Imperia, La Spezia. Notevoli anche i +13°C a Sestriere e i +5°C sul Monviso.

Picchi di +21-23°C si registrano anche sull’Appennino tosco-emiliano. Segnaliamo: +23°C a Bobbio, +22°C a Varsi, Rugarlo, Camporella, +21°C a Villa Minozzo, Bettola, Bore.

Stiamo sperimentando temperature tipiche della primavera con l’aggravante che quest’anomalia continuerà nei prossimi giorni. Nei prossimi due giorni, domenica 4 e lunedì 5 febbraio, il caldo si estenderà anche al Centro-Sud, persistendo al Nord.

