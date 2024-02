Temperature record in Alto Adige: +20°C in Val Venosta, “mai registrato così caldo così presto”

MeteoWeb

Esplode la primavera sull’Italia in questo primo weekend di febbraio grazie ad una nuova, poderosa rimonta dell’anticiclone. Al Nord si registrano temperature di oltre +20°C, persino in montagna. Emblematico il caso dell’Alto Adige, con +20°C in Val Venosta complice il vento di Foehn. A Silandro, la colonnina di mercurio ha segnato +20°C, il valore più alto mai registrato in questo periodo dell’anno, secondo quanto rende noto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il meteorologo segnala anche +21,3°C a Laces, +18,6°C a Eyrs/Lasa, +17,0°C a San Martino in Passiria, +16,6°C a Fiè allo Sciliar. “In Val Venosta non è mai stato così caldo così presto da quando sono iniziate le misurazioni”, ha scritto Peterlin sulla piattaforma X.

Lo zero termico attualmente si trova a una ‘quota estiva’ di 3.000 metri. Le temperature saranno ben oltre la media anche domani, domenica 4 febbraio.

