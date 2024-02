Di nuovo caldo record in Europa con l’Anticiclone: nuovi primati per le notti più calde di febbraio in diversi Paesi

MeteoWeb

Con la nuova, potente rimonta dell’Anticiclone, l’Europa torna a fare i conti con un caldo record per questo periodo dell’anno. Oggi si sono registrati picchi di +27°C in Spagna, in particolare in Cantabria, nel nord del Paese. Tra le temperature massime più rilevanti, segnaliamo: +27°C a Bilbao, San Vicente, Santa Cruz de Tenerife, +26°C a Santander, San Sebastian, Zumaia, ma sono tantissime le località oltre i +20°C. La mappa delle anomalie indica che nell’est della Spagna le temperature sono fino a 10-12°C oltre la media del periodo.

Picchi di +27°C anche in Francia oggi, con i +26,3°C registrati a Laruns, località del Dipartimento dei Pirenei Atlantici, nel sud del Paese, che rappresentano un nuovo record mensile per la località. Segnaliamo anche +25°C nella vicina Luz-Saint-Sauveur, +24°C a Espelette, Biarritz, Ciboure e Saint-Pée-sur-Nivelle, sempre nel sud della Francia.

Picchi di +18°C sono stati raggiunti, invece, nei Paesi Bassi, come a Woensdrecht, e di +17°C in Germania, dove quasi tutto il Paese oggi ha vissuto anomalie di 8-10°C nelle temperature.

Ma non sono solo le temperature massime a sorprendere; anche quelle minime sono anomale per il periodo, provocando decine di record per le notti più calde di febbraio in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Nella lista seguente, i record più rilevanti delle temperature minime più alte in Germania e Paesi Bassi, con picchi di +11-12°C.

Caldo record anche in Algeria

Dopo il caldo record in Marocco registrato nella giornata di ieri con picchi di +37°C, oggi l’Algeria ha toccato picchi di +34°C, come all’aeroporto di Bordj Badji Mokhtar, nel sud del Paese, vicino al confine con il Mali; +32°C all’aeroporto di Tindūf e +31°C all’aeroporto di Adrar e ad in Salah. Con una temperatura di +29,4°C, la città di Mascara, vicino alla costa occidentale del Paese, ha stabilito un nuovo record.

