Con l’alta pressione torna la caligo a Genova: città sotto la nebbia | FOTO

MeteoWeb

L’alta pressione domina l’Italia in questa domenica di metà febbraio dal sapore primaverile. Tra gli effetti collaterali dell’alta pressione, ci sono la nebbia in Pianura Padana ma anche la caligo a Genova. Si tratta del raro fenomeno della nebbia proveniente dal mare, che oggi sta ammantando il capoluogo ligure dalla Lanterna al Waterfront di Levante, oscurando persino le gru del bacino portuale. Eloquenti le immagini della gallery scorrevole in alto.

Come spiega Arpal, il fenomeno della caligo “si verifica quando un flusso di aria più mite scorre sulla superficie marina ancora piuttosto fredda. L’acqua marina, a contatto con l’aria mite in scorrimento sopra la superficie, evapora e tende a condensare rapidamente, formando minuscole goccioline di vapore. Se la temperatura dell’aria raggiunge il punto di rugiada detto ‘dew point’, ovvero la temperatura alla quale occorre raffreddare, a pressione costante, una massa d’aria affinché raggiunga la condensazione, si forma la nebbia che viene poi sospinta sulle coste dalle brezze di mare”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.