Canada in trepidazione attende un’altra estate di mega incendi

Sotto la neve, decine di incendi. Nel Canada occidentale, questi incendi zombie combinati con la mancanza di neve stanno facendo temere il peggio a poche settimane dall’inizio della stagione degli incendi, dopo un’estate apocalittica nel 2023. È una battaglia senza fine. Anche in pieno inverno, i vigili del fuoco canadesi sono al lavoro con quasi 150 incendi che continuano a bruciare nell’ovest.

Incendi zombie

“Stiamo vivendo un inverno eccezionale dopo un’estate eccezionale“, ha dichiarato Josée St-Onge, portavoce del servizio antincendio provinciale dell’Alberta. La causa: la proliferazione degli incendi zombie, quelli che bruciano sotto la neve nelle profonde torbiere della foresta boreale. Quest’anno se ne contano da dieci a dodici nelle province occidentali del Canada. Sradicarli è un’impresa ardua, perché sono difficili da individuare e richiedono la raschiatura della terra per evitare che l’humus – la densa materia vegetale che costituisce uno strato spesso fino a 80 cm – venga lentamente consumato sotto la neve.

L’arrivo della primavera fa paura ai canadesi

Nella sola British Columbia sono attualmente attivi più di 90 incendi, un record. “Normalmente, in media abbiamo sette o otto incendi durante l’inverno“, dice Forrest Tower, portavoce dei vigili del fuoco di questa provincia, che spesso è la più colpita dagli incendi. E se i vigili del fuoco temono questi incendi fumanti, è perché quando arriva la primavera e le temperature si alzano, possono rapidamente trasformarsi in enormi inferni. “Siamo in una situazione più drammatica rispetto all’anno scorso perché la siccità è ancora presente, ma in più abbiamo ancora alcuni degli incendi dell’anno scorso“, spiega Marc-André Parisien, ricercatore del Servizio Forestale Canadese.

Vittima delle devastanti conseguenze del riscaldamento globale, nel 2023 il Canada ha vissuto la peggiore stagione di incendi della sua storia. Quasi 18 milioni di ettari di terreno sono andati in fumo, un’area più grande della Grecia. Circa 200.000 persone hanno dovuto essere evacuate e il fumo degli incendi si è diffuso fino agli Stati Uniti e persino in Europa.

A soli tre mesi dalla fine ufficiale della stagione 2023, gli esperti sono “molto preoccupati” che si ripeta, soprattutto per la mancanza di neve, che ha esacerbato la siccità già esistente. “Abbiamo nevicate ben al di sotto della norma in gran parte del Canada. In alcuni punti è piuttosto spettacolare“, ha spiegato Forrest Tower , riferendosi al -50% nella sua provincia.

Più neve, meno incendi, ma la neve non c’è

Più neve c’è, minore è il rischio di incendi, perché in primavera lo scioglimento aiuta a inumidire il terreno. Secondo il Natural Resources Canada, dal 1981 la copertura nevosa è diminuita dal 5% al 10% per decennio. E questo inverno è stato caratterizzato da temperature più miti, con una media di 4°C sopra la norma stagionale, secondo il Ministero dell’Ambiente.

Date le condizioni attuali, “basta un po’ di vento o un temporale perché foglie e aghi di conifere prendano fuoco. È un combustibile estremamente infiammabile“, aggiunge Marc-André Parisien. “Tutto è pronto per una stagione degli incendi molto attiva, almeno nel Canada occidentale“, aggiunge Mike Flannigan, professore alla Thompson Rivers University di Kamloops, British Columbia. L’unica speranza potrebbe venire da una primavera particolarmente umida. Ma “le previsioni stagionali di Environment Canada indicano che le temperature più calde sono probabili almeno fino a giugno“, aggiunge, riferendosi al fenomeno di El Niño. I preparativi sono quindi già in corso: martedì l’Alberta ha annunciato di aver assunto 100 vigili del fuoco in più, di aver anticipato la mobilitazione ad aprile e di aver già vietato gli incendi in prossimità delle foreste.

