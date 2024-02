Dimensioni del muso e longevità: studio rileva correlazione nelle razze canine

MeteoWeb

Un recente studio condotto dagli scienziati di Dogs Trust e pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha fornito interessanti risultati sulla correlazione tra le dimensioni del muso e l’aspettativa di vita nei cani. Il team di ricerca, guidato da Kirsten McMillan e Charlotte Newell, ha esaminato dati provenienti da oltre 155 razze canine, analizzando un totale di 584.734 esemplari.

Muso allungato e longevità

Per raccogliere tali informazioni, il gruppo di scienziati ha creato un database, utilizzando dati provenienti da 18 diverse fonti nel Regno Unito, tra cui registri, veterinari, compagnie di assicurazione, enti di beneficenza e istituzioni accademiche. Ogni individuo nel database è stato dettagliatamente catalogato con informazioni quali genere, data di nascita e morte, razza e taglia.

Secondo i risultati dello studio, le razze di cani di dimensioni ridotte caratterizzate da un muso allungato, come i Whippet, mostrano un’aspettativa di vita più elevata, raggiungendo in media circa 13,3 anni. Al contrario, i cani con muso piatto, come i Bulldog, e i molossoidi hanno dimostrato di essere meno longevi, con un’aspettativa di vita media di 9,1 e 9,6 anni rispettivamente per gli esemplari maschili e femminili.

Il rapporto ha anche evidenziato che tra le 12 razze più popolari, rappresentanti oltre il 50% del database, i Labrador mostrano un’aspettativa di vita media di 13,1 anni, i Jack Russell Terrier 13,3 anni e il Cavalier King Charles Spaniel 11,8 anni.

Un dato interessante emerso dallo studio è la differenza di aspettativa di vita tra razze pure e meticci. Le razze pure sembrano godere di un’aspettativa di vita media superiore, con una differenza di 0,7 anni rispetto ai meticci.

Gli autori dello studio sottolineano che questi risultati sono specifici per i cani nel Regno Unito e non possono essere estesi a tutte le razze canine nel mondo. Sottolineano inoltre l’importanza di ulteriori ricerche per indagare specificamente le varietà di cani nate da incroci genetici, come Labradoodles e Cockapoo, al fine di ottenere una comprensione più approfondita dei fattori che influenzano l’aspettativa di vita nei cani.

