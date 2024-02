Catastrofici incendi in Cile: decine di morti, situazione critica nel cuore del Paese | FOTO

MeteoWeb

In Cile, il numero delle vittime degli incendi che stanno devastando il centro del Paese, in particolare la regione di Valparaiso, è salito a 51, secondo quanto riportato dalle autorità cilene. Questa tragedia è stata descritta come la più grave dopo il terremoto del 2010, che aveva causato 525 vittime e migliaia di feriti. Luis Vial, un pensionato di 69 anni, ha condiviso il suo dolore dicendo: “Nello spazio di un minuto, abbiamo perso tutto“, mentre osservava le macerie della sua casa nel quartiere di Villa Independencia sulle colline di Valparaiso.

Nonostante gli intensi sforzi dei vigili del fuoco e di oltre 300 membri di corpi speciali anti-incendio, gli incendi continuano a dilagare in Cile, favoriti dalle condizioni meteo. Il presidente Gabriel Boric ha comunicato un bilancio provvisorio delle vittime, e i danni causati dal fuoco comprendono almeno 1.100 case e 46.000 ettari di vegetazione e bosco.

Le autorità cilene hanno ordinato evacuazioni di emergenza in diverse località, implementando un coprifuoco per agevolare l’operato dei soccorritori. Durante le ultime ore, si sono verificati incidenti gravi, tra cui l’esplosione di un deposito di gas a Viña del Mar, accompagnata da molteplici esplosioni, e la distruzione della fabbrica di vernici Tricolor insieme a impianti chimici adiacenti nella zona industriale di Viña del Mar. Fortunatamente, le autorità locali hanno assicurato di aver evacuato tutto il personale coinvolto, non segnalando vittime in tali incidenti. La situazione rimane critica, e la comunità locale è sotto shock di fronte a questa emergenza senza precedenti.

