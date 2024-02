Clima, in Groenlandia si solleva il suolo e ‘nascono’ nuove isole

MeteoWeb

Mentre lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia fa subito pensare all’innalzamento del livello del mare nel mondo, la situazione sulla terraferma groenlandese è quasi l’opposto: la terra si sta sollevando più velocemente dell’attuale livello del mare. Una nuova ricerca dell’Università tecnica della Danimarca (DTU), infatti, rivela un sollevamento significativo del substrato roccioso della Groenlandia, che ha raggiunto i 20cm negli ultimi 10 anni, dal 2013 al 2023, equivalenti a 2 metri al secolo. Questo sollevamento continuerà nei prossimi anni, guidato in parte dallo scioglimento della calotta glaciale, che riduce la pressione sul terreno sottostante.

“Si tratta di sollevamenti del territorio piuttosto significativi che ora possiamo dimostrare. Essi indicano che i cambiamenti locali in Groenlandia stanno avvenendo molto rapidamente, influenzando la vita in Groenlandia. Influiscono anche sulla mappa della Groenlandia, poiché nuova terra emerge dal mare, dando origine a nuove piccole isole e scogli nel tempo”, afferma Danjal Longfors Berg, uno studente di dottorato presso la DTU Space che è l’autore principale dello studio, recentemente pubblicato sulla rinomata rivista internazionale Geophysical Research Letters.

Dati provenienti da 61 stazioni di misurazione GNSS in Groenlandia

La ricerca si basa sui dati di GNET, una rete di 61 stazioni di misurazione situate lungo la costa della Groenlandia. GNET è di proprietà dell’Agenzia per la fornitura di dati e le infrastrutture, che fa parte del Ministero danese del clima, dell’energia e dei servizi pubblici, e opera in collaborazione con la DTU. “GNET è un’infrastruttura geodetica fondamentale, che fornisce dati per misurare lo scioglimento dei ghiacci e il sollevamento del terreno. GNET consente ai ricercatori, compresi quelli della DTU Space, di monitorare con precisione i cambiamenti climatici“, afferma Morten Hvidberg, vicedirettore dell’agenzia.

Utilizzando la tecnologia GNSS, come il sistema GPS statunitense o il sistema europeo Galileo, insieme a lunghe serie temporali, i movimenti nel substrato roccioso possono essere rilevati nel tempo con precisione millimetrica.

Gli attuali cambiamenti climatici e l’ultima era glaciale accelerano il sollevamento del suolo

Che la Groenlandia si stia sollevando è noto, così come la Danimarca. Questo fenomeno è attribuito alla massa continentale che era schiacciata da una spessa calotta glaciale durante l’ultima era glaciale. Sebbene l’era glaciale sia terminata circa 12.000 anni fa, la terra si sta ancora sollevando a causa del rilascio della pressione dal ghiaccio.

Inoltre, il crescente scioglimento della calotta glaciale causato dal recente riscaldamento globale ha portato negli ultimi due decenni a un ulteriore e molto più rapido sollevamento del suolo lungo la costa della Groenlandia. “Il sollevamento del suolo che osserviamo in Groenlandia in questi anni non può essere spiegato esclusivamente con lo sviluppo naturale post-era glaciale. La Groenlandia si sta sollevando molto di più. Con i nostri dati provenienti da GNET, possiamo isolare con precisione la parte del sollevamento del territorio causata dagli attuali cambiamenti climatici globali“, afferma Shfaqat Abbas Khan, Professore della DTU Space e co-autore del nuovo studio.

