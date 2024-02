Clima, presidente Cop28: “servono trilioni di miliardi di dollari per mantenere le promesse di Parigi”

MeteoWeb

Il presidente della Cop28 Sultan Al Jaber ha dichiarato che è necessario mobilitare non miliardi, ma “trilioni di miliardi” di dollari per finanziare le promesse fatte a Dubai per limitare il riscaldamento globale. La finanza è stata l’ospite d’onore della tavola rotonda organizzata a Parigi dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) sul tema “Dopo la COP28″, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi lo scorso dicembre a Dubai.

Un investimento consistente

“La finanza è il fattore chiave“, ha affermato Sultan Al Jaber. “La prossima COP aveva il compito di ottenere un nuovo obiettivo collettivo. E ora che l’obiettivo dei 100 miliardi (annuali, ndr) è stato finalmente raggiunto, il mondo deve alzare l’asticella (…) dobbiamo pensare in trilioni di dollari, non miliardi.” Il capo negoziatore dell’Azerbaigian per la COP29, che si terrà nel suo paese il prossimo novembre, Yalchin Rafiev, si è impegnato a “mantenere lo slancio” dalla COP28, sostenendo che il suo paese è “nella posizione ideale” per stabilire il collegamento tra il Nord e il Sud.

Il direttore dell’AIE, Fatih Birol, ha accolto con favore il “consenso degli Emirati“, il soprannome dell’accordo finale della COP28, che prevede l’abbandono dei combustibili fossili e la triplicazione delle capacità di energia rinnovabile, ma ha sottolineato che c’è ancora “molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo“. L’inviato americano per il clima, John Kerry, ha seguito l’esempio ponendo direttamente la domanda sul numero di paesi che da allora hanno “fatto un passo” verso l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, ribadendo il suo appello all’Asia affinché abbandoni il carbone.

“La transizione energetica porterà l’energia in subbuglio se ci concentriamo solo sull’offerta“, ha aggiunto il presidente della Cop28, che presiede anche la Compagnia nazionale petrolifera degli Emirati, chiedendo massicci investimenti per decarbonizzare l’industria pesante, nell’idrogeno ma anche nelle energie rinnovabili. “Dobbiamo affrontare la domanda allo stesso tempo“.

