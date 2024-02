Clima, rimuovere la CO2 potrebbe essere controproducente: lo studio

MeteoWeb

I governi e le imprese stanno volgendo il loro impegno nella rimozione futura di grandi quantità di anidride carbonica dall’atmosfera – il che potrebbe avere risvolti pericolosi sulla salute pubblica e sull’ecosistema – invece che concentrarsi su una riduzione più rapida e graduale delle emissioni, con l’eliminazione progressiva dei combustibili fossili. È quanto sostiene un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science. Secondo lo studio, il problema è in parte dettato da un quadro incompleto delle conseguenze dannose che la rimozione dell’anidride carbonica ha sulle persone, la sicurezza alimentare e gli ecosistemi naturali.

La ricerca rileva che il potenziale di rimozione dell’anidride carbonica attualmente riportato dall’IPCC, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici dell’ONU, sovrastima notevolmente la quantità di lavoro pesante che la rimozione dell’anidride carbonica, in particolare la bioenergia con la cattura e lo stoccaggio del carbonio e la piantumazione di alberi, può svolgere in modo sicuro nel perseguimento degli obiettivi climatici.

Minacce per la sicurezza alimentare, i diritti umani e gli ecosistemi naturali

“I governi e le industrie puntano su grandi impianti futuri di rimozione dell’anidride carbonica per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, ma le dimensioni proposte minacciano la sicurezza alimentare, i diritti umani, comportano gravi danni agli ecosistemi naturali e rischiano di oltrepassare molteplici confini planetari in modo potenzialmente irreversibile”, ha dichiarato Alexandra Deprez, IDDRI-Sciences Po e autrice principale dello studio.

I ricercatori hanno esaminato gli ultimi rapporti IPCC e i percorsi che limitano il riscaldamento a 1,5°C e hanno riscontrato che le soglie sostenibili per la rimozione dell’anidride carbonica dal suolo attraverso le colture bioenergetiche, la silvicoltura e il ripristino degli ecosistemi sono significativamente più basse rispetto alle aspettative di diffusione trasmesse dalla maggior parte dei percorsi presentati nei rapporti dell’IPCC, una volta che i rischi per la biodiversità e i mezzi di sussistenza umani sono stati applicati ai vari scenari.

“I livelli di rimozione dell’anidride carbonica considerati fattibili a costi ragionevoli dall’IPCC creano rischi elevati per l’agricoltura, i mezzi di sussistenza e l’ambiente“, ha detto il coautore Paul Leadley, dell’Università di Parigi-Saclay. “Questo perché non c’è abbastanza terra sul nostro pianeta per la rimozione di enormi quantità di anidride carbonica: c’è bisogno di qualcos’altro“, ha continuato Leadley. “La biodiversità, l’uso dell’acqua dolce e la sicurezza alimentare dovrebbero essere le questioni che guidano i limiti alla rimozione dell’anidride carbonica piuttosto che le attuali stime dei potenziali tecnici ed economici”, ha aggiunto Leadley.

L’ultimo rapporto IPCC

L’ultimo rapporto dell’IPCC sulla mitigazione, AR6 WGIII, ha affrontato la questione del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, in parte identificando i limiti tecnici ed economici delle opzioni di rimozione del biossido di carbonio. L’estremo superiore del tetto proposto per la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e per la riforestazione, incluso il mantenimento, miglioramento o l’impianto di nuove foreste, se considerato come area terrestre, potrebbe richiedere la conversione di 29 milioni di km2 di terreno, oltre tre volte l’area degli Stati Uniti, in colture bioenergetiche o alberi.

Rischio insicurezza alimentare per oltre 300 milioni di persone

Secondo lo studio, ciò potrebbe potenzialmente spingere più di 300 milioni di persone verso l’insicurezza alimentare, il che equivale quasi all’intera popolazione degli Stati Uniti. L’analisi degli impegni climatici esistenti ha rivelato che entro la fine di questo decennio, è attesa una produzione globale collettiva di una quantità di combustibili fossili doppia rispetto a quella raccomandata nei percorsi allineati a Parigi dell’IPCC; le raccomandazione prevedono, inoltre, di utilizzare, entro il 2060, 12 milioni di km2 per l’eliminazione del carbonio dal suolo, quasi la quantità totale di terreni coltivati attualmente disponibili a livello globale.

“La rimozione di anidride carbonica nel terreno e nelle foreste non può essere legittimamente utilizzata per compensare le continue emissioni di combustibili fossili“, ha affermato la coautrice Kate Dooley, dell’Università di Melbourne. “I piani governativi per il clima dovrebbero fissare obiettivi separati e trasparenti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni, limitando la dipendenza da quest’ultima e rispettando gli impegni per il clima e la biodiversità attraverso il ripristino e la conservazione degli ecosistemi naturali“, ha aggiunto Dooley.

