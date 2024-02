Clima: in Spagna gennaio 2024 è stato il più caldo mai registrato

MeteoWeb

Il mese scorso ha segnato un record climatico senza precedenti in Spagna, con gennaio 2024 registrato come il mese più caldo dal 1961, anno in cui sono iniziate le registrazioni meteorologiche nel Paese. Secondo il rapporto dell’Agenzia Meteorologica Statale AEMET, rilasciato dal Ministero per la Transizione Ecologica, la temperatura media nella Spagna peninsulare è stata di 8,4°C, superando di 0,4°C il precedente primato risalente a gennaio 2016. Questo valore è anche significativamente più alto di 2,4°C rispetto alla media storica del mese. Le temperature massime giornaliere di gennaio hanno superato la norma di 2,5°C, mentre le temperature minime sono state superiori alla media di 2,3°C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.