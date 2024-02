“Colmare il Divario delle Cure”: oggi la Giornata Mondiale contro il Cancro

MeteoWeb

Oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro, un evento annuale promosso dall’Unione Internazionale per il Controllo del Cancro (UICC) e sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per aumentare la consapevolezza e mobilitare l’azione globale contro questa malattia. Il tema di quest’anno è “Colmare il divario delle cure“, che pone l’accento sulle disparità nell’accesso a diagnosi, cure e servizi di supporto per i pazienti con cancro in tutto il mondo.

Perché è importante colmare il divario?

Fattori socioeconomici, geografici e di genere possono influenzare negativamente l’accesso alle cure oncologiche;

Nei Paesi a basso e medio reddito, i tassi di mortalità per cancro sono spesso più alti a causa di diagnosi tardive, mancanza di accesso a trattamenti efficaci e risorse limitate;

Le donne e le persone di determinate etnie o minoranze possono affrontare ulteriori barriere all’accesso alle cure.

Cosa possiamo fare per colmare il divario?

Investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi trattamenti;

Rafforzare i sistemi sanitari;

Promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce;

Sensibilizzare sulle disparità nell’accesso alle cure;

Sostenere le organizzazioni che combattono il cancro.

In Italia il Ministero della Salute ha pubblicato un piano nazionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro per il 2023-2025. Il piano si concentra su diversi aspetti, tra cui: rafforzare la rete oncologica, migliorare l’accesso alle cure, promuovere la ricerca, sensibilizzare la popolazione.

Cosa possiamo fare?

Informarci sul cancro e sui modi per prevenirlo;

Adottare uno stile di vita sano;

Partecipare ai programmi di screening;

Sostenere le iniziative di raccolta fondi per la ricerca sul cancro;

Parlare del cancro con le persone che conosciamo;

Insieme, possiamo colmare il divario delle cure e migliorare la vita dei pazienti con cancro.

