“Come un terremoto”: crollo in un cantiere a Firenze, ci sono vittime

MeteoWeb

Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Firenze, nella zona Nord della città, dove era in costruzione un supermercato della catena Esselunga: il bilancio provvisorio ed ancora in attesa di conferma parla di 3 operai morti e 3 estratti vivi dalle squadre dei vigili del fuoco. I feriti, di cui 2 gravi, sono stati portati all’ospedale di Careggi. I vigili del fuoco sono alla ricerca di altri operai dispersi, che al momento sembrerebbero essere due.

Si sarebbe verificato un “importante crollo di uno dei piloni principali” nel cantiere del supermercato in costruzione in via Mariti a Firenze, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con squadre composte da personale ordinario e Usar light.

Alcuni residenti hanno descritto uno schianto improvviso, un rumore così forte da far pensare a un terremoto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.