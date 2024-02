Crollo a Firenze, continuano le ricerche dei dispersi: l’aggiornamento dei Vigili del Fuoco | VIDEO

MeteoWeb

I nuclei Usar (Urban search and rescue) e cinofili sono “ancora impegnati nelle operazioni di ricerca. Sono 4 gli operai segnalati come dispersi“, informa, in un aggiornamento delle 15, il profilo X dei Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso presso il cantiere edile di un supermercato a Firenze dove per il crollo di una trave sono morti degli operai. “Il bilancio delle persone estratte finora tra le macerie dai Vigili del Fuoco è di tre operai vivi e uno deceduto“, chiariscono.

Sono 50 i Vigili del Fuoco, di varie specializzazioni, impegnati nelle ricerche degli operai dispersi. Le operazioni soccorso, si spiega dal comando dei pompieri di Firenze, proseguono senza sosta. Le squadre impegnate provengono “dai comandi di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno, Lucca, Grosseto Siena e dalla Direzione Regionale Toscana per un totale di 50 unità composte da varie specializzazioni come Usar, cinofili, Sapr, Gos e Coem”.

Crollo a Firenze: domani lutto cittadino

Domani sarà una giornata di lutto cittadino a Firenze a causa della tragedia avvenuta nel cantiere di via Mariti. Lo ha deciso il sindaco Dario Nardella in un’ordinanza “raccogliendo lo spontaneo sentimento dei cittadini per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, così profondamente ferita dall’accaduto”. Sempre per domani viene ordinata l’esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta, e di segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e veicoli di servizio pubblico.

L’ordinanza inoltre invita “la cittadinanza tutta ad esprimere il proprio cordoglio ed essere vicina alle famiglie così duramente colpite nei loro affetti, osservando almeno un minuto di silenzio alle ore 15:00 nella giornata di domani sabato 17 febbraio“. Il sindaco sarà a quell’ora in Piazza della Signoria per osservare il minuto di silenzio insieme ai cittadini che vorranno essere presenti. Si invitano inoltre “tutti gli esercizi commerciali ad esporre nel corso della giornata nelle proprie vetrine un segno di lutto; gli organizzatori pubblici di manifestazioni o spettacoli ad annullare, ovvero rinviare, in segno di rispetto, gli eventi programmati nelle intere giornate del 17 e 18 febbraio; le scuole superiori a promuovere, non appena possibile, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema della sicurezza sul lavoro”.

L’assessorato allo sport invita tutte le federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società sportive a far effettuare un minuto di silenzio all’inizio di ogni competizione di qualsiasi disciplina sportiva in programma in questo fine settimana.

