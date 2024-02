Connessioni celesti: le supernove di tipo Ia e la nascita della polvere interstellare

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Nature Astronomy ha analizzato il ruolo delle supernove di tipo Ia, che sono legate a sistemi binari, gettando luce sulla polvere interstellare o cosmica. Questa polvere è composta da minuscole particelle di materia che si trovano nello spazio all’interno delle galassie. Il team di ricerca, guidato da Wang Lingzhi dell’Accademia Cinese delle Scienze, ha osservato la supernova SN 2018evt per oltre 3 anni utilizzando strumenti ad alta precisione come il telescopio spaziale Spitzer della NASA, le missioni NEOWISE e la rete globale di telescopi dell’Osservatorio Las Cumbres, insieme agli strumenti in Cina, Sud America e Australia.

Secondo quanto spiegano gli autori dello studio, la polvere cosmica è composta da gruppi di molecole condensate unite in grani, ma la sua esatta natura e origine sono state a lungo misteriose. Sebbene si sapesse già che le supernove potessero contribuire alla formazione della polvere interstellare, si pensava che questo fosse un fenomeno associato principalmente alle esplosioni di stelle massicce. Tuttavia, le supernove termonucleari di tipo Ia, che si verificano quando una nana bianca esplode in un sistema binario, potrebbero giocare un ruolo importante in questo processo.

Il team di ricerca ha osservato la supernova SN 2018evt interagire con il materiale espulso da una o entrambe le stelle nel sistema binario prima dell’esplosione della nana bianca. Questa interazione ha generato un’onda d’urto che, nel corso di diversi mesi, ha portato a un’affievolimento della luce della stella seguito da un aumento dell’intensità nelle lunghezze d’onda infrarosse. Dopo l’esplosione, sono state osservate grandi quantità di polvere cosmica nell’ambiente circostante.

Questa scoperta fornisce importanti informazioni sulla formazione della polvere interstellare e sull’evoluzione delle supernove di tipo Ia. “Abbiamo riportato un processo di origine di polvere interstellare, un quantitativo pari all’1% della massa del Sole. Questo metodo di formazione non è efficiente come le supernove a collasso del nucleo, ma comunque si tratta di un evento interessante da monitorare,” ha affermato Wang. “Questo studio offre approfondimenti sul contributo delle supernove termonucleari alla polvere cosmica. La polvere cosmica si trasforma poi in pianeti. È emozionante comprendere un altro anello nel cerchio della vita e della morte nell’universo,” ha concluso Wang Lifan della Texas A&M University, altra firma dell’articolo.

