COP29 in Azerbaigian: polemiche tra petrolio e Greenwashing, Baku sfida l’immagine ambientalista

Un vertice sul clima in mezzo ai giacimenti di petrolio. La scelta dell’Azerbaigian per ospitare la Cop29 ha suscitato le proteste degli attivisti ambientalisti, ma secondo gli esperti fa parte di una strategia ben oliata da Baku per cambiare la sua immagine di potentato autoritario e inquinante. Negli ultimi anni, il Paese caucasico ricco di idrocarburi ha organizzato numerosi eventi internazionali, dalle partite di Euro 2020 al Gran Premio di Formula 1 e all’Eurovision 2012, e ha acquistato spazi pubblicitari sui principali media internazionali per presentarsi nella migliore luce possibile.

La COP29 come strumento di riscatto internazionale

“L’Azerbaigian tiene molto alla sua immagine e al suo prestigio internazionale“, ha dichiarato Giorgi Gogia, responsabile dell’Ong Human Rights Watch, “ed è pronto a organizzare grandi eventi per sbiancare la sua disastrosa situazione dei diritti umani“. A suo avviso, la COP29 dovrebbe servire alla “vanità” del Presidente Ilham Aliev. Al potere dal 2003 e dalla morte del padre, egli si presenta nuovamente come candidato alla propria successione il 7 febbraio, un’elezione scontata visto che la sua macchina repressiva, secondo le ONG, schiaccia qualsiasi voce dissenziente.

Proprio quando, alla fine del 2023, l’Azerbaigian stava facendo campagna per ospitare la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la sua polizia stava eseguendo una serie di arresti di giornalisti indipendenti. Ospitando eventi prestigiosi, Baku vuole soprattutto dimostrare di essere “uno Stato chiave nella regione“, dove Russia, Turchia e Iran sono le potenze tradizionali, afferma Elhan Shaïnoglou, direttore del centro di ricerca Atlas.

A dicembre, Ilham Aliev ha dichiarato che l’assegnazione della Cop29 è la prova della “immensa fiducia e del profondo rispetto” della comunità internazionale nei confronti del suo Paese, arrivando a dire che “Baku sarà il centro del mondo per quindici giorni“. Da quando ha ottenuto la Cop29, la repubblica sovietica ha già avuto un assaggio della maggiore attenzione che sta ricevendo, e non sempre a suo vantaggio. In Azerbaigian, infatti, l’industria degli idrocarburi la fa da padrone. Ogni giorno vengono lavorati centinaia di migliaia di barili di petrolio e il Paese esporta miliardi di metri cubi di gas ogni anno.

Baku prevede anche di raddoppiare le esportazioni verso l’Europa, che vuole allontanarsi dal gas russo, entro il 2027. Secondo un rapporto del Dipartimento di Stato americano per il 2023, l’Azerbaigian rimane “estremamente dipendente dalla produzione di petrolio e gas“, che rappresenta il 92% delle sue entrate da esportazione. Non molto verde, quindi, e abbastanza da indignare gli ambientalisti, soprattutto dopo che l’edizione 2023 è stata assegnata agli Emirati Arabi Uniti, un altro gigante del petrolio.

Conflitti di interesse e sfide climatiche

Tanto più che la presidenza della conferenza è stata affidata a Mukhtar Babayev, ex membro della compagnia petrolifera Socar. “Per il secondo anno consecutivo, c’è un grave conflitto di interessi“, lamenta Romain Ioualalen dell’Ong Oil Change International. Ma ritiene che l’organizzazione della COP29 sia una “scommessa rischiosa” e che potrebbe anche ritorcersi contro Baku, che quest’anno “si prevede adotterà una linea dura” sulla sua politica climatica.

Come sottolinea Romain Ioualalen, “l’Azerbaigian ha piani di espansione, in particolare per la produzione di gas, che non sono affatto compatibili con l’Accordo di Parigi, che deve attuare in qualità di presidente della Cop” e che stabilisce obiettivi quantificati per limitare il riscaldamento globale.

Oltre alle considerazioni ambientali, l’Ong Oil Change International vorrebbe che ai Paesi che organizzano la COP venissero imposti criteri relativi ai diritti umani. “Una conversazione così importante non può avere luogo se alla società civile non viene garantita la possibilità di esprimere le proprie opinioni“, afferma Romain Ioualalen. L’estate scorsa, secondo la stampa locale, alcune rare manifestazioni in un remoto villaggio dell’Azerbaigian occidentale contro l’inquinamento provocato da una società mineraria britannica sono finite in arresti.

Giorgi Gogia, di Human Rights Watch, spera che la comunità internazionale approfitti dell’evento per fare pressione sull’Azerbaigian e ottenere, ad esempio, il rilascio dei prigionieri politici. “Altrimenti, che senso ha?“.

