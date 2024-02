Crosetto ricoverato nella notte, sospetta pericardite

MeteoWeb

“Il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza nella notte. A seguito di un dolore perdurante da ieri mattina, il Ministro Crosetto si è presentato (solo e a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto“: è quanto viene spiegato in una nota che precisa che il Ministro “è stato immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite“.

Cos’è la pericardite, cause e sintomi

La pericardite è una condizione medica caratterizzata dall’infiammazione del pericardio, il sottile strato di tessuto che avvolge il cuore e lo protegge dagli urti. Le cause possono essere varie, tra cui infezioni virali, batteriche o fungine, traumi al torace, malattie autoimmuni, patologie cardiache o interventi chirurgici cardiaci.

I sintomi tipici includono dolore toracico improvviso e acuto, che può irradiarsi al collo, alla schiena o alle spalle, peggiorando con la respirazione profonda o il movimento, e alleviato quando si è seduti e inclinati in avanti. Altri segni possono comprendere febbre, affaticamento, difficoltà respiratoria, tosse secca e palpitazioni.

Se non trattata, la pericardite può portare a complicanze come tamponamento cardiaco, un’emergenza medica in cui il liquido si accumula rapidamente intorno al cuore, compromettendo la sua funzionalità. Pertanto, è importante un tempestivo riconoscimento e gestione della pericardite per prevenire conseguenze gravi.

La diagnosi si basa sull’anamnesi del paziente, sull’esame fisico e su test diagnostici come l’elettrocardiogramma (ECG), l’ecocardiogramma e le analisi del sangue per valutare i marker infiammatori. Il trattamento mira a ridurre l’infiammazione e alleviare i sintomi, spesso utilizzando farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o corticosteroidi.

