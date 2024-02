Domenica di primavera sul litorale romano: tante presenze su spiagge e lungomare

MeteoWeb

Continua il weekend primaverile sull’Italia favorito dall’anticiclone. Come ieri, i romani hanno potuto affollare le località del litorale grazie alla bella giornata e alle temperature miti. Temperature che sono calate un po’ rispetto a ieri a Roma, ma che comunque raggiungono i +20°C, consentendo le attività all’aperto. Tante persone si sono recate sulle spiagge del litorale romano per passeggiate e aperitivi, pranzi nei tavolini allestiti all’aperto o in riva al mare da alcuni stabilimenti o chioschi attrezzati. Anche oggi, come ieri, c’è chi ne approfitta per una tintarella fuori stagione.

Gettonatissime Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Ladispoli e altre località sulla costa a nord e sud della Capitale. Molti gli appassionati della bicicletta sulle ciclabili o dello jogging sui lungomare, mentre in mare si vedono vele, sup e barche da diporto. Affollati anche parchi pubblici e pinete.

