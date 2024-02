Ecco il satellite che sta per cadere sulla Terra, countdown per il rientro infuocato

MeteoWeb

Nuove immagini (in alto) mostrano un grande satellite defunto mentre orbita attorno al nostro pianeta, verso un rientro infuocato nell’atmosfera terrestre. La società di imaging commerciale australiana HEO Robotics è stata in grado di catturare immagini del satellite per l’osservazione della Terra ERS-2 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) il 14 febbraio 2024. ERS-2, o European Remote Sensing 2, lanciato nel 1995, ha trascorso 16 anni osservando il nostro pianeta dallo Spazio fino alla fine della sua missione nel 2011. In quel anno, durante un periodo di 2 mesi, l’ESA ha eseguito decine di manovre di deorbitazione per iniziare a fare discendere il satellite verso una fine sicura nell’atmosfera terrestre. L’epilogo è previsto questa settimana.

Conto alla rovescia per il rientro dal satellite ERS-2

In un aggiornamento, l’ESA ha dichiarato che il rientro di ERS-2 è previsto per mercoledì 21 febbraio alle 16:19 ora italiana, con un’incertezza di più o meno 19 ore. Questa incertezza è dovuta all’influenza dell’attività solare imprevedibile, che influisce sulla densità dell’atmosfera terrestre e quindi può cambiare quanto trascina il satellite durante il suo percorso verso il basso, ha spiegato l’ESA. È ancora troppo presto per dire dove si schianterà, ma avremo una migliore idea man mano che ci avviciniamo al momento del rientro.

Tali manovre di rientro sono perfettamente normali e sicure, ha sottolineato l’ESA. ERS-2 ha già bruciato il suo carburante residuo durante le manovre di deorbitazione del 2011, e la sua discesa è stata pianificata con cura per garantire che non impattasse con altri veicoli spaziali o detriti spaziali. “Deorbitare i satelliti alla fine della loro vita e garantire che rientrino nell’atmosfera terrestre è uno strumento fondamentale per mantenere libere le nostre trafficate autostrade spaziali da satelliti non funzionanti, prevenendo collisioni in orbita e mitigando la creazione di ulteriori detriti spaziali“.

Si prevede che ERS-2 si frammenterà in piccoli detriti una volta raggiunti circa 80 km sopra la Terra, la maggior parte dei quali brucerà nell’atmosfera. Alcuni potrebbero finire sulla superficie terrestre, ma si prevede che cadranno nell’oceano. “Nessuno di questi frammenti conterrà sostanze tossiche o radioattive,” ha evidenziato l’ESA.

