Elicottero precipitato nella tempesta in California: morti i 5 Marines a bordo

L’esercito americano ha confermato la morte di cinque Marines a bordo di un elicottero precipitato durante una violenta tempesta sulle montagne fuori San Diego, in California. Le autorità affermano che il CH-53E Super Stallion è scomparso nella notte di martedì 6 febbraio mentre tornava alla base aerea Miramar del Corpo dei Marines a San Diego dopo l’addestramento alla base aeronautica di Creech, a nord-ovest di Las Vegas.

“È con il cuore pesante e con profonda tristezza che condivido la perdita di cinque eccezionali Marines del 3rd Marine Aircraft Wing e delle Flying Tigers”, ha detto in un messaggio il Magg. Gen. Michael J. Borgschulte, comandante del 3rd Marine Aircraft Wing. “Alle famiglie dei nostri Marines caduti, inviamo le nostre più sentite condoglianze e ci impegniamo a garantire loro sostegno e cura durante questo momento incredibilmente difficile“, ha aggiunto Borgshulte.

Sono iniziati i tentativi per recuperare i resti dei cinque militari ed è in corso un’indagine sull’incidente.

Le autorità civili hanno effettuato ricerche a terra e in volo per localizzare il velivolo, che è precipitato durante un forte temporale sulle montagne della California meridionale, a circa 72km da San Diego. L’elicottero, che era stato progettato per volare in condizioni difficili, è scomparso proprio mentre una tempesta storica scaricava forti nevicate e piogge record sulla California. L’ultimo contatto noto con l’elicottero è avvenuto martedì intorno alle 23:30, ha detto Mike Cornette del Dipartimento forestale e antincendio della California a CBS 8 News. Il velivolo è stato scoperto mercoledì mattina nei pressi della comunità montana di Pine Valley, a un’ora di macchina da San Diego.

Sebbene possa trasportare decine di persone, la normale componente dell’equipaggio dell’elicottero Super Stallion ha quattro persone: un pilota, un copilota, un capo equipaggio e un meccanico/artigliere, secondo un sito web della Marina americana. L’esercito ha collaborato con agenzie federali, statali e locali, tra cui il servizio forestale degli Stati Uniti, la pattuglia di frontiera degli Stati Uniti, il Dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego e la pattuglia aerea civile statale. Ma il maltempo e il terreno accidentato hanno reso il compito difficile. Pine Valley si trova a circa 1130 metri di altitudine nei Monti Cuyamaca, un’area che ha visto fino a 20 centimetri di accumulo di neve tra martedì sera e l’inizio di mercoledì e ha ricevuto ancora altra neve mercoledì notte.

Il cordoglio di Biden

Il Presidente Joe Biden ha detto in una dichiarazione che lui e la First Lady Jill Biden hanno “il cuore spezzato” nell’apprendere della morte dei Marines. “I nostri membri in servizio rappresentano il meglio della nostra nazione – e questi cinque Marines non hanno fatto eccezione“, ha affermato Biden. “Mentre il Dipartimento della Difesa continua a valutare ciò che è accaduto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie, al loro squadrone e al Corpo dei Marines degli Stati Uniti mentre piangiamo la perdita di cinque dei migliori guerrieri della nostra nazione”.

L’elicottero CH-53E Super Stallion

Il CH-53E Super Stallion è il più grande elicottero militare e i Marines lo utilizzano per compiti di sollevamento pesante in tutto il mondo da più di tre decenni. Ne sono attivi più di 130. Dotato di GPS, radar a infrarossi e altre apparecchiature, il velivolo ha effettuato “una gamma completa di operazioni di combattimento militare a Beirut, Somalia, Golfo Persico, Afghanistan, Iraq e Libia”, secondo un sito web della Marina americana. Lungo circa 30 metri, il Super Stallion può spostare truppe ed equipaggiamento dalle navi alla riva, trasportare rifornimenti e lanciare assalti anfibi. Il Super Stallion ha un’autonomia di 80 chilometri. È progettato per trasportare fino a 55 soldati o circa 16 tonnellate di carico sia all’interno che all’esterno della cabina. Con un carico esterno, l’elicottero può pesare fino a quasi 35 tonnellate.

Incidenti precedenti

Nel 2018, quattro Marines di Miramar sono morti quando il loro Super Stallion si è schiantato vicino a El Centro, vicino al confine tra California e Messico, durante una missione di addestramento. Il Corpo dei Marines ha escluso un errore del pilota per l’incidente. Le famiglie delle vittime hanno successivamente citato in giudizio due società che, secondo loro, avevano fornito un componente difettoso e che avevano attribuito all’incidente.

Nel 2005, un Super Stallion precipitò in una tempesta di sabbia in Iraq, uccidendo 31 persone a bordo. L’incidente fu attribuito ad un errore del pilota.

