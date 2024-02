Fiume atmosferico si accanisce sulla California: tempesta con pioggia record e venti furiosi | DATI

MeteoWeb

Il fiume atmosferico che ha colpito la California nelle scorse ore ha scatenato una tempesta piogge record, forti venti e centinaia di frane di fango. In soli 3 giorni, il centro di Los Angeles ha registrato circa 20,3 cm di pioggia – più della metà dei 36 cm che riceve normalmente in un anno. È quanto riportato dal National Weather Service, che dispone di registrazioni a partire dal 1877. Febbraio tende ad essere uno dei mesi più piovosi della città. Solo 6 giorni dopo l’inizio del mese, è già il 13° febbraio più piovoso di sempre.

Il centro di Los Angeles non è stata l’unica area a ricevere quantità colossali di pioggia. Circa 19 km a Nord/Ovest, le colline di Bel Air hanno ricevuto più di 30,5 cm tra domenica e martedì mattina. Diverse altre località della contea di Los Angeles hanno ricevuto circa 30,5 cm di pioggia nello stesso intervallo di 3 giorni, tra cui Sepulveda Canyon, Topanga Canyon, Cogswell Dam e Woodland Hills.

Una raffica di vento di 164 km/h è stata registrata domenica a Pablo Point, ad un’altitudine di 284 metri, nella contea di Marin, appena a Nord di San Francisco. Anche se ha mancato di poco il record di dicembre 1995 di 166 km/h ad Angel Island, “164 è molto, molto impressionante“, ha affermato la meteorologa Nicole Sarment presso la sede della Bay Area del NWS. Le 10 raffiche più forti – tra 164 e 143 km/h – registrate durante il picco dei venti del fine settimana sono state rilevate tutte nella contea di Marin e nelle vicine Santa Clara County, ha detto il servizio meteorologico. Folate sopra 129 km/h sono state registrate anche nelle contee di Napa e Monterey. Altre letture del vento domenica includevano 124 km/h all’aeroporto di San Francisco, 98 km/h all’aeroporto di Oakland e 95 km/h all’aeroporto di San Jose.

Entro martedì sera ora locale, le squadre avevano effettuato 475 interventi per frane di fango in tutta Los Angeles, secondo l’ufficio del sindaco. Gli smottamenti hanno determinato la chiusura di strade in tutta la città e hanno innescato ordini di evacuazione nei quartieri con cicatrici da incendi boschivi recenti.

Questi numeri potrebbero aumentare ancora, perché la pioggia sta ancora cadendo, saturando colline già zuppe che minacciano di cedere.

Tutta la pioggia ha però portato un lato positivo: contribuire a rimpinguare le risorse idriche spesso limitate dello Stato. Almeno 22,7 miliardi di litri di acqua piovana a Los Angeles da utilizzare per le risorse idriche locali, ha riferito l’ufficio del sindaco. Appena 2 anni fa, quasi tutta la California era afflitta da una devastante siccità che ha messo a dura prova le risorse e ha costretto a tagliare l’erogazione idrica.

