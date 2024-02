ENEA a Key: focus su idrogeno, efficienza energetica e fusione

MeteoWeb

Decarbonizzazione, idrogeno, tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica, energia da fusione, sostenibile e sicura. Sono questi i temi che contraddistinguono la presenza ENEA a Key, la fiera internazionale dell’energia in programma dal 28 febbraio al 1° marzo a Rimini. Alle soluzioni tecnologiche in mostra allo stand ENEA (n.130 – hall sud) si affiancano diversi convegni di approfondimento su comunità energetiche, mobilità elettrica, idrogeno, agrivoltaico e solare termico a concentrazione.

In materia di idrogeno il focus è su: Hydrogen Demo Valley, una piattaforma dimostrativa polifunzionale, relativa all’intera filiera dell’idrogeno dalla produzione agli usi finali, che prevede un investimento da 14 milioni di euro, attraverso un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia; progetto Prometeo sulla produzione dell’idrogeno; progetto SO-FREE per la realizzazione di celle a combustibile; progetto H2Ports sugli usi finali dell’idrogeno.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, un ambiente educativo immersivo, “EnergyMetaSchool!”, consente di approfondire tramite visori la riqualificazione degli edifici, la trasformazione sostenibile degli spazi urbani e le tecnologie sviluppate da ENEA in collaborazione con università e imprese.

Il percorso verso l’energia da fusione nucleare è un altro dei temi che ENEA porta a Key, con particolare riferimento al DTT – Divertor Tokamak Test, un esperimento volto a sviluppare la soluzione ad alcune problematiche ancora irrisolte sul cammino della fusione e, in particolare, per il divertore di DEMO, il primo impianto di potenza che immetterà in rete energia elettrica da fusione.

Numerosi i convegni sull’idrogeno a cura di ENEA (il 28 febbraio alle 10 e alle 16.30; il 29 febbraio alle 11.30 e alle 14; l’1 marzo alle 9.30). Gli altri convegni ENEA sono dedicati alla mobilità elettrica (il 28 febbraio alle 16.30), l’agrivoltaico sostenibile (il 29 febbraio alle 16.30), l’Osservatorio ENEA sulle comunità energetiche (il 1° marzo alle 11.30 e alle 14) e il solare termico a concentrazione (il 1° marzo alle 14).

In particolare, l’Osservatorio ENEA sulle comunità energetiche presenta un aggiornamento sulle novità normative e operative a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale.

