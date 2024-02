Etna, la neve si spinge fino a quota 1.600 metri

MeteoWeb

Nonostante il miglioramento della situazione meteo e il sole che è tornato a splendere sulla Sicilia, la neve è protagonista sull’Etna. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la neve è scesa fino a quota 1.600 metri, raggiungendo il Rifugio Ragabo nel Comune di Linguaglossa. A un’altitudine di 1.900 metri sopra il livello del mare, gli accumuli sono di almeno 15 cm.

