Nuovo “Fiume Atmosferico” in California: il “Pineapple Express” porta la tempesta più forte dell’inverno

MeteoWeb

Un altro fiume atmosferico, un’altra tempesta “Pineapple Express” potenzialmente pericolosa sta raggiungendo in queste ore la California, minacciando inondazioni e frane nei prossimi giorni. I californiani hanno trascorso venerdì e sabato preparandosi a quello che gli esperti meteo locali hanno definito la tempesta più forte della stagione, con i peggiori effetti attesi per Ventura e le contee di Santa Barbara domenica e lunedì. Nella maggior parte dello Stato sono in vigore avvisi per vento, mareggiate o alluvione.

Il 2° fiume atmosferico

Per la seconda volta questa settimana lo Stato USA verrà colpito da un fiume atmosferico, una lunga fascia di umidità che si forma sopra il Pacifico. Il primo è arrivato nell’area della baia di San Francisco mercoledì, portando rovesci e abbondante neve, per poi spostarsi a Sud, verso Los Angeles e San Diego giovedì.

Lo scorso inverno, la California è stata colpita da numerosi fiumi atmosferici che hanno causato allagamenti estesi, onde gigantesche ed abbondanti nevicate che hanno distrutto edifici. Più di 20 persone sono morte.

Questo “Pineapple Express” – chiamato così perché la colonna d’umidità del fiume atmosferico si estende fino alle Hawaii – doveva arrivare nel Nord della California sabato pomeriggio ora locale, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, portando forti piogge e venti intensi nelle ore successive.

Rovesci, alluvioni lampo e neve

Si prevede che la tempesta si sposterà verso Sud lungo la costa centrale e colpirà l’area di Los Angeles con rovesci, alluvioni lampo e neve sulle montagne ad elevata altitudine a partire da domenica mattina ora locale. Si prevede che colpirà più a Sud, nella contea di Orange e San Diego, lunedì. Si prevede che la pioggia intensa o moderata persista nel Sud della California fino a martedì.

Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede da 7 a 15 cm di pioggia nelle aree costiere e nelle valli del Sud della California, con 15-30 cm probabili nelle colline e sulle montagne. Si prevede che i tassi di precipitazione siano di 1,3-2,5 cm l’ora, con tassi localmente più elevati. Gli esperti prevedono frane, colate di detriti e inondazioni. Nelle montagne con un’altitudine superiore a 2mila metri), probabilmente cadranno da 0,61 a 1,2 metri di neve.

Parti delle contee di Santa Barbara e Ventura verranno probabilmente colpite più duramente da questa tempesta, secondo il National Weather Service. Le pendici rivolte a Sud nelle Transverse Ranges riceveranno le piogge più intense, e si prevede che le inondazioni saranno esacerbate dal terreno già saturo per le precedenti tempeste invernali.

A causa del fiume atmosferico in arrivo sono state emesse ordinanze di evacuazione per alcune parti della contea di Ventura e alcune zone della contea di Santa Barbara, comprese quelle colpite in passato da incendi boschivi, e nelle aree costiere della città di Santa Barbara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.