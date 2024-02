Paura in Emilia, forte terremoto avvertito a Parma e Reggio | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 13:06 a Parma e Reggio Emilia. Secondo i dati INGV si è trattato di un evento magnitudo ML 4.1, avvenuto a 5 km Nord/Est da Calestano (Parma) ad una profondità di 21 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Dal 7 febbraio nella zona è in corso uno sciame sismico con oltre un centinaio di scosse ed epicentro localizzato in particolare tra Langhirano e Calestano.

