Frana travolge autobus nel Sud delle Filippine, 11 feriti

MeteoWeb

Nella serata di ieri, un tragico incidente ha colpito la località di Maco, nella provincia montuosa di Davao de Oro, nelle Filippine meridionali. A seguito di intense piogge, una frana ha travolto 2 autobus che trasportavano i lavoratori di una miniera d’oro della zona. Questo drammatico evento ha causato almeno 11 feriti, una delle quali si trova in condizioni critiche, secondo quanto dichiarato dall’agenzia municipale per i disastri.

Non sono stati forniti dettagli precisi sul numero di passeggeri a bordo degli autobus al momento dell’incidente, né sullo stato delle operazioni di soccorso in corso. La compagnia Apex Mining, che gestisce la miniera d’oro coinvolta, ha comunicato che la frana ha colpito al di fuori del sito minerario, dove gli autobus solitamente attendono i lavoratori alla fine del turno. La società ha reso noto che si sta impegnando attivamente per localizzare gli autobus coinvolti e per assistere i dipendenti.

Tuttavia, le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni meteorologiche avverse, con visibilità limitata e la minaccia di frane continue. Di conseguenza, è stato emesso un ordine di evacuazione per 5 villaggi nella zona di Maco. Tra i villaggi interessati c’è anche Masara, dove si è verificato l’incidente.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto di condizioni avverse che hanno colpito varie aree di Mindanao nelle ultime settimane, causando gravi disagi e mettendo a rischio la vita di molte persone. L’Agenzia nazionale per i disastri ha segnalato almeno 16 vittime a causa di frane e inondazioni nella regione solo nella scorsa settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.