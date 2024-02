Un freerider precipitato e altri 4 bloccati in un canalone: scattano i soccorsi in Val Veny

MeteoWeb

È in corso un intervento del Soccorso Alpino valdostano e dei militari del Soccorso della Guardia di Finanza di Entrèves per recuperare quattro freerider rimasti bloccati in un canalone e uno precipitato in Val Veny a Courmayeur. L’incidente è avvenuto nella zona della Visaille. A causa del maltempo, l’elicottero non si è potuto alzare in volo, per cui sono partite due squadre a piedi, composte da cinque guide del Soccorso Alpino e due militari per recuperare il freerider precipitato e i compagni.

AGGIORNAMENTO

I 5 freerider sono stati recuperati. Uno di loro era precipitato per un centinaio di metri: è stato portato in toboga fino all’hangar di Courmayeur dove ad aspettarlo c’era l’ambulanza e l’elicottero per il trasferimento ad Aosta (è stato trasportato all’ospedale regionale Parini). Recuperati anche i quattro compagni, tutti illesi. I cinque sono di nazionalità svedese.

